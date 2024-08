Renatinho do Conselho diz que ‘vereador deve ser visionário’

O suplente de vereador Renato Barros, o Renatinho do Conselho (Avante), 45 anos, aposta no trabalho desenvolvido ao longo dos três anos e meio em que ocupou uma cadeira na Câmara de Santo André para sensibilizar o eleitorado da cidade e retornar à Câmara, desta vez como efetivo. O avantista substituiu Almir Cicote (Avante), alçado à Secretaria de Educação pelo prefeito Paulo Serra (PSDB). “O vereador precisa ser visionário, pensar o que é melhor para a população no futuro”, disse.

Entre os feitos de seu mandato interino, Renatinho do Conselho destaca ter indicado à Prefeitura de Santo André o espaço no Atrium Shopping para abrigar o Poupatempo da Saúde, inaugurado em fevereiro deste ano e que superou a casa de 150 mil atendimentos.

O avantista também ressalta ter sugerido, ao governo do Estado, a reabertura da estação Pirelli da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), indicação esta reforçada por um abaixo-assinado endossado por 8.000 moradores. Renatinho diz ter participado das negociações com a estatal que resultaram, em abril, no anúncio feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de reativação da parada – que está fechada desde 2006 –, com investimento inicial de R$ 80 milhões.

Outra realização de seu mandato foi a aprovação, pela Câmara, de projeto de lei de sua autoria que instituiu na cidade o Programa de Prevenção e Tratamento da Doença de Endometriose, que foi ‘abraçado’ pelo prefeito Paulo Serra. “Trata-se de um projeto de suma importância que precisava ser incluído no rol de políticas públicas da cidade”, ressalta Renatinho. O programa conta com uma equipe multidisciplinar que, segundo o avantista, já realizou mais de 100 cirurgias de níveis 1 e 2 no Hospital da Mulher.

Antes da passagem pela Câmara, Renatinho exerceu mandato de conselheiro tutelar entre 2016 e 2020. No período, o avantista soma a realização de mais de 2.700 atendimentos. “Sou considerado um dos conselheiros mais atuantes da história da cidade. Não por acaso, cheguei a primeira suplência do Avante logo em minha primeira eleição para a Câmara”, recorda.

