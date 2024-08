São Bernardo recebe festival de churrasco até domingo

Até domingo (11) São Bernardo sediará nova edição do festival de churrasco do Estado de São Paulo, o ''Burning Fest Batalha de Assadores''. Culinária e música ao vivo devem se unir para atrair o público, que pode prestigiar o evento com entrada gratuita, no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping (Av. Rotary, 624 – Centro).

Na ''Batalha de Assadores'', uma variedade de chefs especializados devem competir para oferecer o melhor churrasco da região. O modelo será em food trucks, com opções complementares como cerveja artesanal.

Ao paladar, o destaque dos organizadores vai para cortes de churrasco especiais, como Picanha, Cordeiro, Wagyu e Bufalo, acompanhados por pão de alho e linguiça.

O horário segue o expediente do centro comercial.