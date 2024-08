Victória Borges sofre lesão no aquecimento e conjunto fica fora da final na ginástica rítmica

A expectativa era garantir uma vaga para a final na Olimpíada de Paris, mas o conjunto do Brasil de ginástica rítmica terminou a fase classificatória, disputada nesta sexta-feira, na nona posição. Somente as oito melhores equipes avançaram à final. O desempenho brasileiro foi prejudicado por uma lesão sofrida por Victória Borges no aquecimento.

O Brasil teve 60,900 de pontuação, e o Azerbaijão que conquistou a oitava e última vaga conseguiu 62,000. O conjunto brasileiro comandado pela técnica Camila Ferezin teve um bom começo de competição. As ginastas se apresentaram na primeira série, a de cinco arcos, com a música "I wanna Dance with Somebody", interpretada por Whitney Houston e Thalita Pertuzatti, e registraram a quarta melhor nota (35,950), atrás apenas de Itália, Bulgária e França.

No aquecimento para a série mista, porém, Victória Borges sentiu uma dor aguda na panturrilha. De acordo com o médico Rodrigo Sasson, a lesão limitou a capacidade de força para a segunda etapa da competição. Logo no começo da apresentação foi possível ver que Victória não acompanhava as companheiras em movimentos de maior complexidade. Ao final da série, ela desabou em lágrimas, foi consolada pelas treinadoras e colegas de equipe, saiu mancando e foi carregada.

O conjunto formado por Duda Arakaki, Deborah Medrado, Nicole Pircio, Sofia Madeira e Victória terminou a segunda série, que envolve fitas e bolas, com 24,950, nota superior apenas à da Alemanha, que teve 23,650. Com a soma das duas séries, o Brasil não conseguiu ficar entre os oito classificados para a disputa de medalha.

"O nosso sonho era uma final, mas a gente só fez isso, deu o nosso máximo", afirmou a capitã Duda para a TV Globo. "Mas hoje era isso que ela (Victória) tinha para dar, ela estava com muita dor."