Palavra do Leitor - 9 de agosto de 2024

Eleição em S.Bernardo – 1

Luiz Fernando Teixeira (PT) desaconselha quem aposta no antipetismo (Política, ontem). Li toda a reportagem e comentários do candidato postulante à Prefeitura de São Bernardo. Imediatamente me veio à mente fatos como Mensalão, Petrolão, Lava Jato e empreiteiras, porto de Mariel (Cuba), Refinaria Abreu e Lima e apoio à eleição de Nicolas Maduro na Venezuela.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Eleição em S.Bernardo – 2

‘Mulher militar é oficializada vice de Marcelo Lima em S.Bernardo’ (Política, dia 6). Parabéns pela escolha, Marcelo Lima. São Bernardo carece de mais segurança. E nada melhor que uma mulher, militar e com experiência em operações policiais para resolver os problemas da cidade.

Jader Pereira

do Instagram

Eleição em S.Bernardo – 3

Sinto-me super representado em ver uma mulher militar junto conosco, pronta para levantar a bandeira da segurança e fazer de São Bernardo um lugar mais seguro para todos. Bem-vinda, sargento Jéssica! Juntos, vamos transformar nossa cidade. Parabéns, Marcelo Lima, pela escolha. Isto mostra seu comprometimento e preocupação com São Bernardo.

Robson da Silva

do Instagram

Educação no trânsito

As secretarias de Educação dos Estados e municípios precisam implementar a educação no trânsito nas escolas conforme estabelece a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ministério da Educação. A violência no trânsito tem causado mais mortes do que muitas guerras e deixado sequelas psicológicas e prejuízos psíquicos irreparáveis para milhares de famílias. A quantidade de veículos e pessoas nas ruas dobraram nos últimos anos, enquanto as calçadas e ruas ficaram mais estreitas. Preparar cidadãos para o trânsito é uma estratégia que poupará enormes gastos em saúde pública e com cidadãos cordiais e atentos ao trânsito.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)

Relógios

Conforme relata o jornalista Elio Gaspari, os loucos por relógios ( presidentes do Brasil) sempre gostaram de ostentação. Lula, durante o ano de 2009, foi fotografado com oito modelos diferentes no pulso. Tudo soou normal até Bolsonaro ganhar um Rolex de ouro cravejado de 184 pequenos diamantes e tê-lo vendido a um amigo advogado. Agora o TCU (Tribunal de Contas da União) decide se Lula deve devolver seu Cartier avaliado em R$ 60 mil que ganhou em 2005. Apesar de ser um fetiche masculino, o que está em jogo é a comparação que se faz entre os relógios. O de Lula, um presente simples; o de Bolsonaro, um presente muito mais valioso. Como se vê, não são os presentes em si, mas a inveja que muitos têm de Bolsonaro por ter ele ganhado um presente tão valioso. E sobre as 13 carretas que a imprensa denunciou quando Lula se mudou do Palácio, alguma preocupação?

Izabel Avallone

Capital

Seleção Feminina

‘Com atuação de gala, brasileiras batem espanholas e disputam ouro no futebol’ (Primeira Página, dia 7). Se tinham já nos brindado com o 1 a 0, no último sábado, contra a França, nesta histórica terça-feira, dia 6, a Seleção Feminina de futebol do Brasil, goleia e elimina a dita melhor seleção, a Espanha, por um incrível, inesperado e sensacional 4 a 2. Se esta Seleção das meninas, em plena renovação, tecnicamente está longe do ideal, demonstra, porém, uma garra e orgulho de servir ao País que há mais de 20 anos não reconhecemos nos atletas que servem a Seleção masculina! Parabéns a toda comissão técnica e, principalmente, para as jogadoras que acordaram a torcida brasileira para novamente vibrar com o nosso futebol... A medalha de prata já é nossa! Que venha a de ouro no sábado contra os Estados Unidos. E sem uma juíza parcial como foram as contra a França e Espanha, que judiaram das nossas guerreiras atletas com o absurdo de mais 19 e 17 minutos de acréscimo no tempo de jogo.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)