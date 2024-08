Pinturas Jayme. Ele, suas cores, um Impala. Até a Lua serviu de cenário. E o cronista busca o encontrar...

Muros

Uma crônica de Vanderlei Retondo

De um modo geral costumamos enxergar muros e paredes apenas pelo lado concreto, como algo que sirva de divisa entre espaços. Não podemos esquecer que paredes e muros têm o lado abstrato, como os muros do orgulho, os muros ideológicos, os muros religiosos, todos dividindo não mais espaços, mas pessoas.

A atuação da chamada contracultura nos apresenta outra face dos muros, a arte dos quase anônimos artistas que enfeitam e embelezam as cidades com pinturas belíssimas.

Temos o caso do “Beco do Batman”, na Vila Madalena, em São Paulo. Quem por lá passa dificilmente não se surpreende com as obras expostas. Atração turística que atrai milhares de turistas pelo encanto das cores do grafite e desenhos.

Da mesma forma, a visão de quem trafega pelo Elevado Presidente Costa e Silva, o Minhocão. Murais extraordinários expostos nas laterais dos prédios.

Esses muros, ao invés de dividir, se mostram como verdadeiros agentes agregadores. Neles encontramos expressões artísticas das mais genuínas. Causam reflexões.

ATÉ A LUA...

Em Santo André também tivemos o embrião dessa arte: grafiteiros e muralistas foram convidados a dar vida aos muros da Avenida Santos Dumont, sob a ponte da Avenida Dom Pedro I. Infelizmente, ficamos apenas no embrião, pois hoje a obra, mal cuidada, serve somente como tela aos inconsequentes pichadores.

E foi dessa forma, observando obras de grandes artistas urbanos, que o saudosismo apareceu e a memória me levou até o final da década de 1960. Recordei-me de um grande artista local. Ele não grafitava, mas expunha a propaganda de seu trabalho pelos muros da cidade.

Refiro-me ao Jayme, das “Pinturas Jayme”, um caso raro como marqueteiro e artista, pois era muito difícil não se deparar com um muro que não tivesse muito bem pintado o slogan “Pinturas Jayme”, sempre com letras garrafais sombreadas e fundeadas em branco, realçando ainda mais a mensagem de seu trabalho.

Com um imponente Impala 1959 verde limão, Jayme era visto trafegando pelas ruas do Grande ABC. Chamava a atenção dos transeuntes para seu trabalho.

O sucesso da propaganda e arte do Jayme foi tanto que, após a chegada do homem na Lua, um periódico de nossa região publicou uma charge onde Neil Armstrong e Buzz Aldrin, os dois primeiros astronautas a alunissarem, se depararam surpresos com uma enorme pedra lunar onde estava escrito com as inconfundíveis letras garrafais: “Pinturas Jayme”.

Infelizmente, mesmo após inúmeras tentativas, nada descobri na internet sobre Jayme. E você caro leitor, se lembra dele?

Crédito da foto 1 – Acervo: Museu de Santo André Dr. Octaviano Gaiarsa; divulgação: Maria Claudia Ferreira, do blog Santo André Ontem e Hoje

ARTE PUBLICITÁRIA. Centro de Santo André. Do carrão estacionado ultrapassado pelo ônibus. Do menino office-boy à fila de operários. Da iluminação pública incipiente. Lado a lado, Bazar e Livraria Belletato e Bar Esporte ostentando seus nomes em propaganda tímida, modesta: assim era a cidade em tempos nem tão distantes

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 11 de agosto de 1994 – Edição 8776

MANCHETE – Justiça pede prisão de 500 sonegadores do ICMS.

Um milhão e duzentos mil processos corriam em São Paulo.

SÃO BERNARDO – Reportagem comparava a Vila São Pedro à famosa favela Rocinha, do Rio de Janeiro.

Na Vila São Pedro faltava de tudo. Prefeitura alegava nada fazer porque o bairro nascia em um terreno particular.

Reportagem: Valmir Sambrano, com fotos de Luciano Vicioni.

ECONOMIA & EMPRESAS – Começava a 39ª Feira de Móveis de São Bernardo, na Vera Cruz, com 65 expositores, 70% dos quais fabricantes instalados na cidade. Hélio Marçon presidia o sindicato da categoria.

CULTURA & LAZER – A rede norte-americana Blockbuster chegava ao Brasil com 250 filiais, várias das quais instaladas no Grande ABC. Era apontada como a maior videolocadora do mundo.

Reportagem: Flavia Benvenga.

Nota – Sem uma estratégia para competir com seus novos concorrentes, a Blockbuster chegou ao fim em 2014.

EM 11 DE AGOSTO DE...

1929 - Paróquia de São Caetano realizava nova Festa do Padroeiro, tendo como paraninfo o conde Alexandre Siciliano.

Houve procissão, apresentação da Banda de Música da Força Pública do Estado, concerto pelo conjunto musical Violeiros do Sertão, espetáculo pirotécnico e sorteio de uma máquina de costura Singer e de um aparelho de rádio alto-falante Telefunken.

Fonte: São Caetano Jornal, 11-8-29.

1989 - Prefeitura de São Caetano lançava o número 1 da revista "Raízes", editada por Aleksandar Jovanovic.

Nota – “Raízes” é até hoje a única publicação do gênero no Grande ABC.

HOJE

Dia da Televisão

Dia do Advogado

Dia do Estudante

Dia do Garçom

Dia da Consciência Nacional.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Pereira Barreto e Tatuí.

Pelo Brasil: Itapaci (Goiás), Nova Bandeirantes (Mato Grosso), Nova Prata (Rio Grande do Sul) e Pedro II (Piauí).

Santa Clara

11 de agosto

Assis, Itália (1193 - 1253). Fundadora da Ordem das Clarissas. Conterrânea de São Francisco de Assis, discípula e fiel intérprete. Padroeira da televisão brasileira.

Ilustração: Nossa Sagrada Família (divulgação)