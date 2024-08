Obituário - 8 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Olindo Piccoli, 84. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cássia Cirene Soares Antunes, 55. Natural de Palmital (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria José do Nascimento, 55. Natural de Santa Maria do Cambucá (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Michael Rodrigues Correia, 43. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paula Momesso, 38. Natural de Diadema. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Cabeleireira. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lilian de Fátima Terence, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Autônoma. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Roberto Agostinho Floriano, 71. Natural de Três Corações (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Valdemar Galbiati, 81. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Youiti Yamaguishi, 89. Residia no Brooklin Paulista, em São Paulo. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Carmo Martins, 84. Natural de São Pedro do Suaçuí (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Gercina Augusto de Matos, 84. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Margarida Bitencourt de Jesus, 69. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Miguel Antonio da Silva, 58. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 3. Memorial Phoenix.

Priscila de Jesus dos Santos, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Promotora de vendas. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

MAUÁ

Maria Regina da Silva, 71. Natural da Lagoa do Itaenga (Pernambuco). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.