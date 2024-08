Meninos ficou pequeno para convenção de Alex

Dizer que o Meninos Futebol Clube ficou abarrotado para a convenção que homologou, no último sábado, a candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania) à Prefeitura de São Bernardo não é só força de expressão ou uma forma de superlativizar a presença de convencionais no evento. Havia tanta gente que, em determinado momento, a organização decidiu controlar o acesso ao clube, permitindo a entrada do público ‘a conta-gotas’, enquanto reordenava a disposição das cadeiras no salão social, em uma clara preocupação com a segurança do ato. “Todos vocês vão entrar. Tenham um pouco de paciência”, pedia o responsável pelo controle de acesso dos convencionais, que esperavam civilizadamente na calçada da Avenida Caminho do Mar sua vez de entrar. Porém, um homem, que se identificou como pré-candidato a vereador, não teve paciência. “Sou pré-candidato, pô. Preciso estar lá dentro e vou entrar”, disse o sujeito – que, conforme flagrou a reportagem, empurrou o rapaz e, ignorando a determinação dele, entrou no clube ‘no peito’. Aí, como diz o ditado popular, onde passa um boi...

Discreto

Paulo Pinheiro (União Brasil), ex-prefeito de São Caetano, esteve na convenção que oficializou, na manhã de domingo, a candidatura do ex-vereador Fábio Palacio (Podemos) ao Executivo são-caetanense. Pinheiro, porém, passou quase despercebido. Subiu ao palco, mas não fez pronunciamentos e se limitou a cumprimentar alguns convencionais ao fim do evento. Há duas semanas, este espaço publicou que o unionista havia atualizado seus perfis oficiais, após quase dois anos sem movimentações nas redes sociais.

Ludmillada

O cantor escalado pela organização da convenção que oficializou, no domingo, a candidatura do ex-vereador Fábio Palacio (Podemos) à Prefeitura de São Caetano errou a letra do Hino Nacional – no estrofe que começa com “Brasil, de amor eterno seja símbolo” – e precisou ser corrigido por um convencional, que o ‘levou’ de volta aos versos corretos, cantados sobre uma base pré-gravada. Nada de que deva se envergonhar. Passaram pelo mesmo constrangimento as cantoras Ludmilla e Vanusa (1947-2020), bem como o cantor baiano Carlinhos Brown, entre outros.

#chateado

A chegada do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) e de seus aliados ao grupo que pretende fazer do vereador Eduardo Leite (PSB) prefeito de Santo André obliterou uma das figuras até então mais expressivas do time socialista. O médico Leo Kahn, que acalentava o sonho de ser indicado vice-prefeito, viu seus planos serem postos para escanteio pela recém-chegada Fabiana Marangoni, mulher do parlamentar, que vai complementar a chapa majoritária.

Sem mudança

Beto Vidoski, vereador de São Caetano, chamou a atenção ao surgir na sessão desta terça com uma camiseta cor de laranja. De imediato, colegas de Casa brincaram que ele havia mudado de lado, deixando a base governista que tem como candidato a prefeito o vereador Tite Campanella (PL) para endossar apoio a Fabio Palacio (Podemos) e Mario Bohm (Novo). O Novo, vale lembrar, tem laranja como cor predominante de seu logotipo. “Estou em um partido novo, o PRD”, brincou Vidoski.

Adiado

Na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar de julho, a Câmara de Mauá adiou por dez semanas a votação de projeto assinado pelo prefeito e candidato à reeleição Marcelo Oliveira (PT) e enviado em regime de urgência à Casa que prevê a venda de área pública localizada na Avenida Barão de Mauá. A proposta, no entanto, não traz mais detalhes sobre a venda.