Isadora Pompeo tranquiliza fãs após desmaiar durante show: Já estou melhor!

Que susto! Na madrugada desta terça-feira, dia 6, Isadora Pompeo desmaiou enquanto se apresentava em Goiás. Por meio das redes sociais, a equipe da artista compartilhou uma nota oficial contando sobre todo o apoio que recebeu.

Através do Instagram, a equipe da cantora agradeceu o apoio dos fãs e a compreensão de quem estava na plateia do show no estado de Goiás.

A equipe Isadora Pompeo informa que a cantora, no momento em que estava realizando o show em Palmeiras de Goiás, passou mal e teve que ser levada imediatamente para ser socorrida. Após o acontecido, teve todo o auxílio e está se recuperando. Voltaremos com mais informações e notícias em breve. Em nome de toda a equipe Isadora Pompeo, desejamos reestabelecimento completo enviado por Deus para nossa cantora e agradecemos imensamente a todo o público que estava presente. Seguimos em oração e acreditamos que Deus já está à frente e cuidando de todas as coisas.

Ainda pelos Stories, a cantora gospel tranquilizou os fãs com um posicionamento direto:

Oi, gente. Já estou melhor! Amanhã explico tudo pra vocês.