Por carreta em chamas, Anchieta para três quilômetros por duas horas

Um incêndio no quilômetro 58 da Rodovia Anchieta, registrado por volta das 20h desta noite (5), trouxe lentidão até o quilômetro 55 da pista Sul. Segundo informe da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), as chamas começaram de forma isolada em uma das carretas da via, mas logo tomaram conta do container do veículo.

De acordo com a agência, a motorista do caminhão foi alertada sobre o foco do incêndio e conseguiu parar a tempo no acostamento. Não houve vítimas no incidente e os "bombeiros efetuaram o rescaldo do veículo no local".