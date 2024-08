Isolado no PL, Luiz Zacarias oficializa Capitão Lemos como companheiro

Em meio ao isolamento devido à polêmica de Paranapiacaba, o vice-prefeito de Santo André e candidato ao Paço, Luiz Zacarias (PL), anunciou nesta segunda-feira à noite o nome do Capitão Lemos (PL) para a composição da chapa majoritária como candidato a vice-prefeito. Assim como no encontro com conservadores realizado na semana passada e na convenção que homologou sua candidatura no domingo, o ato contou apenas com militantes do PL e não teve a presença de nenhuma outra liderança política da região.

Capitão Lemos estava como pré-candidato a vereador, mas aceitou a proposta de Zacarias para compor a chapa majoritária. Segundo o vice-prefeito, a escolha foi baseada em pesquisas feitas por seu grupo.

“Nós demoramos para anunciar porque precisávamos avaliar bem. Tivemos várias pesquisas na cidade, de diversos partidos. Conversando com as pessoas dos bairros do município, nas periferias e até no Centro, todas nos falam que o principal problema de Santo André é a segurança. Por isso precisamos ouvir as pessoas especializadas para fazer um trabalho mais forte junto à GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Polícia Civil. Assim, decidimos pelo nome do Capitão Lemos”, declarou Luiz Zacarias.

Lemos é policial militar há 20 anos. Ele ingressou na corporação quando tinha apenas 18 e se graduou aos 22. “O Zacarias é o único candidato de direita nesta eleição. Não fugiremos à luta, estaremos aqui. Vamos fazer Santo André voltar a ser uma cidade segura”, disse o candidato a vice.

CONFIANTE

Com a definição do vice, Zacarias confirma o isolamento exposto ao longo das últimas semanas. O candidato vai disputar o Paço sem nenhum outro partido em sua base de apoio, já que os três que compunham o grupo – Republicanos, União Brasil e Progressistas – anunciaram na sexta-feira suas dissidências.

Mesmo com as perdas, Zacarias segue otimista, mesmo diante de possível impugnação – sua participação na reinauguração, vetada pela legislação, pode lhe custar a impugnação. “Consultei a minha equipe jurídica e todos me disseram que não teremos problemas. Agora, quem quiser entrar na Justiça estará demonstrando que tem medo de nos enfrentar nas urnas.”