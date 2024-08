Catalá elogia elenco após classificação antecipada

Com a vitória por 2 a 0 contra o Caxias–RS, no último domingo (4), o São Bernardo FC chegou aos 32 pontos e assegurou a vaga para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro com três rodadas de antecedência.

De acordo com o técnico Ricardo Catalá, a classificação antecipada se deve à experiência do elenco. “Não trabalhamos com projeções, tentamos todos os dias dar nosso melhor para conseguir os resultados nos fins de semana. Estamos entre os três melhores ataques e as três melhores defesas, e isso demonstra o equilíbrio do time”, afirma ele, que mantém uma série de seis jogos invictos com o Tigre, a maior sequência sem derrotas da equipe em 2024.

com vaga assegurada, o time do Grande ABC assumiu a terceira colocação da classificação, e a três pontos do líder Botafogo-PB, ainda pode ir à caça da ponta. “Temos nove pontos em jogo. Queremos manter a chama acesa, para chegarmos na próxima fase com um ótimo nível, e também temos tranquilidade para alcançar coisas ainda melhores na primeira fase”, explica Catalá.

O Tigre já soma três pontos a mais do que em toda a primeira fase da campanha de 2023, quando somou 29 pontos em 19 partidas, e ficou com a última vaga. Na segunda fase, o São Bernardo bateu na trave e quase conseguiu o acesso à Série B do Brasileiro, mas um gol aos 41 minutos do segundo tempo na derrota contra Operário-PR, na última rodada do grupo, acabou com o sonho aurinegro. <TL>