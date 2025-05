Seleção Brasileira goleia Omã por 11 a 1 na Copa do Mundo de futebol de areia

Com superioridade do início ao fim, Brasil massacrou a seleção de Omã por 11 a 1, em jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de futebol de areia. O duelo aconteceu nesta terça-feira (6), na Paradise Arena, nas Ilhas Seychelles. Os gols da Canarinho foram marcados por Catarino (três vezes), Brendo, Benjamin Jr. (duas vezes cada um) Edson Hulk, Rodrigo, Thanger e Mauricinho. Sami Al Bulushi fez o gol de honra para o país da Ásia.

A Seleção Brasileira começou o jogo pressionando, e resolveu a partida no primeiro tempo, já que, com quatro minutos de disputa, a Amarelinha já vencia por 3 a 0, com direito a um golaço de bicicleta de Rodrigo e um forte chute de Thanger. Logo em seguida, o Brasil administrou o jogo e ampliou o placar, aproveitando a fragilidade da seleção adversária. Até o momento, a goleada aplicada pela equipe do técnico Marco Octávio é a maior da competição.

Com o resultado surpreendente, o time brasileiro terminou a fase de grupos na liderança do Grupo D, conquistando nove pontos em três jogos disputados. Com saldo de 13 gols, a atual hexacampeã mundial ainda venceu El Salvador por 3 a 1 e a Itália por 2 a 1, reforçando o favoritismo da equipe em busca do sétimo título mundial na modalidade.

Agora o Brasil se prepara para enfrentar a Espanha nas quartas de final do torneio. O próximo jogo da Seleção acontece na próxima quinta-feira (8), às 13h30, com transmissão do SporTV e da Cazé TV.

