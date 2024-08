Que festão! Wanessa Camargo comemora aniversário do filho com tema de Jurassic Park

Wanessa Camargo deu um festão para o filho, João Francisco, nesta segunda-feira, dia 5, para comemorar os dez anos de idade do garoto.

O tema da festa foi Jurassic Park, com direito a diversas referências ao filme. Na porta, os convidados se deparavam com um dinossauro para entrarem no clima.

João é filho caçula da cantora com Marcus Buaiz. Além dele, Wanessa é mãe de João Marcus, de 12 anos de idade. Quem não gosta de uma lembrança da festa? Na comemoração tinham várias para que todos levassem um pouquinho do ambiente jurássico para casa.