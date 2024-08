Obituário - 6 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Bernarda de Castro Faria, 95. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no Centro de Pirajuí (SP). Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Pirajuí.

Elza Vega Moreira, 95. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Teodoro do Prado, 92. Natural de Divisa Nova (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irma Terezinha Samuel, 88. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia na Vila Santa Catarina, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Agenor Galdino de Souza, 82. Natural de Floresta (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dionísia Bernardinelli Fazio, 81. Natural de Elisiário (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adiovaldo de Oliveira, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Loide Hereman, 78. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Jardim Alegre (Paraná).

Maria Antonia Aparecia Ramos, 76. Natural de Piracaia (SP). Resdia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio dos Santos Pereira, 67. Natural de Iacri (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miriam Cristina da Silva Valdivia, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Professora. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Regina Maria Rocha Oliveira, 53. Natural de Catolé da Rocha (Paraíba). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º. Memorial Phoenix.

Denis André da Silva, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Ajudante geral. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaqueline Bonfim dos Santos, 25. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Fachini, em São Paulo, Capital. Esteticista. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Mogi das Cruzes (SP).

SÃO BERNARDO

Geni Adamo, 93. Natural de Barra Bonita (SP). Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Moacyr de Almeida, 88. Natural de Santo André. Residia no bairro Olímpico, em São Catano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Abel Pinheiro da Silva, 85. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia na Vila Monumento, em São Paulo. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nair Roza Barbosa, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Teresa Freitas Sevilha, 78. Natural de Pirassununga (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Fernandes Natali, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Francisco Martins de Assis, 90. Natural de Triunfo (Paraíba). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º, em Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

Juraci Borges Bancaro, 89. Natural de Santo Antonio da Alegria (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.Genildo Estevo dos Santos, 77. Natural de Floresta Azul (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Crematório Santa Catarina, em Jandira (SP).

Edson Ceir dos Santos, 60. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcelo Gimenez Alberico, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

MAUÁ

Rubens Santana, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Itrapuã, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

José Hipólito Sobrinho, 77. Natural de Aquidabã (Sergipe). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Artêmio Roncon, 68. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Antonio Ailton Sampaio dos Santos, 67. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.