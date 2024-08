Charge - 5 de agosto de 2024

Considerada a mais importante obra para o combate às enchentes na região, o Piscinão Jaboticabal deverá ficar pronto somente em dezembro de 2025. A construção do reservatório, localizado na divisa entre os municípios de São Caetano, São Bernardo e a Capital, começou no fim de 2021 e, inicialmente, a entrega estava prevista para o primeiro semestre de 2023. Depois, foi adiada para o segundo semestre deste ano.

Responsável pela construção, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do governo do Estado executou até o momento 57% das obras. Segundo o DAEE, o andamento da intervenção foi afetado pelas desapropriações necessárias para a implantação do empreendimento. A autorização judicial para a desapropriação da última área ocorreu em fevereiro deste ano, 26 meses após o início dos trabalhos.