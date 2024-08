Projeto de educação musical abre vagas na região

O Projeto Guri, programa de educação musical e inclusão sociocultural do Estado, promove a segunda temporada de sua campanha de matrículas de hoje até 13 de setembro. O programa, ativo há mais de 27 anos, sendo 11 deles no Grande ABC, está com 679 vagas abertas para jovens e adultos em Santo André e Rio Grande da Serra, entre elas para iniciação musical, baixo elétrico, guitarra, saxofone, flauta, percussão e violão.

A unidade andreense oferece cursos de iniciação musical para crianças (6 a 9 anos) e adultos a partir dos 18 anos, e aulas de percussão, violão, contrabaixo elétrico e guitarra. Serão 297 vagas disponibilizadas.

O Polo Santo André fica na Estrada da Cata Preta, 810, Vila João Ramalho, e funciona de segunda-feira, das 8h às 18h; e sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone de contato é o (11) 4459-7138.

No polo de Rio Grande da Serra, além da iniciação musical para adultos, as novidades são os cursos de cordas dedilhadas, flauta/clarinete, iniciação modular para crianças, madeiras, metais, percussão, violino/viola e violoncelo/contrabaixo. Na unidade, localizada na Rua José Maria de Figueiredo, 491, Centro, o funcionamento é às terças e quintas-feiras, das 8h às 18h. Serão 382 vagas e o telefone para contato é (11) 2558-4779.

Para se inscrever, é preciso ter entre 6 e 18 anos e comparecer diretamente no polo, acompanhado pelo responsável, portando certidão de nascimento ou RG (original e cópia), comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar, RG do responsável (original e cópia), uma foto 3x4 recente e comprovante de endereço. Não é preciso conhecimento musical para participar.

ESTADO

Ao todo são 78.689 mil vagas distribuídas em 400 polos de ensino em todo o Estado. Todas as atividades do Guri são gratuitas. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de sua preferência. Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical e nem possuir instrumento. O Guri oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), para aprender a cantar ou tocar instrumento de forma fundamentada e consistente.

O programa oferece educação musical, arte e cultura. Além dos cursos regulares (Iniciais e Sequenciais), mantém atividades extracurriculares, Cursos Livres (como cursos Modulares, Iniciação Musical para Adultos e Luteria), Guri 4.0 (que inclui os cursos EaD), Guri na Escola e Grupos de Polo. E, para quem deseja aprimorar os desafios artísticos e pedagógicos, existe ainda Grupos Musicais. Desde sua criação, em 1995, o programa já beneficiou (e segue beneficiando) mais de 1 milhão de crianças e adolescentes, além de suas famílias e comunidades.