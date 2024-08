Desafio de Redação já ultrapassa 65 mil pedidos de inscrição

A 18ª edição do Desafio de Redação, promovido pelo Diário, recebeu até o momento 65.728 solicitações para participação. Ao todo, 105 escolas já estão cadastradas. Neste ano, alunos, professores e membros da comunidade interessados em concorrer no maior concurso literário da região deverão escrever sobre “O impacto da Inteligência Artificial na vida real”. As inscrições vão até 30 de setembro e devem ser feitas no portal (www.dgabc.com.br/desafioredacao). Também é possível entrar em contato pelos telefones (11) 4435-8133 ou (11) 4435-8172.

A cerimônia de premiação está prevista para novembro. No ano passado, 314 escolas públicas e particulares se inscreveram e 92.580 redações foram recebidas. Já foram captados mais de 1,570 milhão de textos em 17 anos de concurso.

O tema do Desafio de Redação tem ganhado cada vez mais notoriedade. Na semana passada, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu a proposta do primeiro Plano Brasileiro de IA (Inteligência Artificial), que visa aumentar a soberania do Brasil em relação à essa ferramenta. Até 2028, estima-se que o País invista R$ 23,03 bilhões nessa área.

O documento aborda a infraestrutura e desenvolvimento de Inteligência Artificial, difusão, formação e capacita-ção, como o recurso pode melhorar serviços públicos e ampliar a inovação empresarial, além de citar o processo regu-latório e de governança da IA.

Além de instigar a escrita e o debate a respeito de um assunto tão atual, o Desafio de Redação, maior concurso literário do Grande ABC, surpreende neste ano pela quantidade de prêmios. A novidade é que serão custeados dois intercâmbios para Londres.

Também haverá 15 bolsas universitárias no Centro Universitário FSA (Fundação Santo André) para aqueles que se destacarem. O Desafio vai premiar com 21 Alexas, quatro celulares, três notebooks, R$ 5.000 para a melhor torcida e certificado de honra ao mérito para os 50 primeiros colocados de cada categoria.