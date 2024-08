Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt que foi hospitalizado seria um garoto problema

O filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt, sofreu um acidente de bicicleta elétrica recentemente e que ele não estava utilizando capacete, o que agravou a situação. No entanto, de acordo com as informações do portal Page Six, essa não seria uma exceção, e sim algo frequente do comportamento dele.

Segundo fontes do veículo de notícias, Pax é um garoto imprudente, que está sempre sofrendo acidentes e causando problemas:

Os amigos dele estão preocupados com ele, revelou uma fonte.

Ele tem sido imprudente. Eles estão preocupados, disse outra.

As fontes ainda falaram que Angelina procura ajuda, pois está cada vez mais preocupada com o filho:

Ele sofreu uma série de acidentes de carro. Não é legal. Pax é um garoto problemático, e Angelina está fazendo o melhor que pode para ajudá-lo, afirmou.

Vale lembrar que o casamento da atriz com Brad durou cerca de dois anos, de 2014 a 2016, e juntos tiveram e adotaram vários filhos, Maddox, de 22 anos de idade; Zahara, de 19 anos de idade; Shiloh de 18 anos de idade, e os gêmeos Knox e Vivienne de 16 anos de idade.