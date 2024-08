Sargento da PM é baleado em tentativa de roubo em Santo André

Um sargento da Polícia Militar foi baleado neste sábado (3), por volta das 11h, durante uma tentativa de roubo no Parque Capuava, em Santo André. Informações preliminares apontam que os agentes foram acionados para atender à ocorrência e, no local indicado, apuraram que dois criminosos armados tentaram roubar o veículo da vítima. O sargento reagiu à abordagem e, durante o confronto com os assaltantes, foi baleado. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado ao Hospital das Clínicas.

Um dos criminosos também foi baleado e, depois, atropelado pelos próprios comparsas. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e a morte foi constatada no local por uma equipe do Samu. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), os demais assaltantes fugiram em um veículo Hyundai Creta branco. A investigação para prisão dos suspeitos está em andamento. O caso foi encaminhado ao 2° DP (Distrito Policial) de Santo André.