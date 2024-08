Filippi defende legado e ataca adversário durante convenção

Em uma convenção marcada pela defesa do legado de seis gestões petistas, pela exaltação a obras que ainda não saíram do papel e por ataques ao principal adversário na corrida majoritária, o oposicionista Taka Yamauchi (MDB), o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, foi homologado candidato da Federação Brasil da Esperança - composta por PT, PV e PcdoB - à reeleição.

Outros seis partidos (Psol, Rede, PSB, PDT, PSD e União Brasil), que realizaram suas convenções separadamente, compõem a coalização encabeçada pelo petista, que também oficializou a candidatura a vice do pastor Rubens Cavalcanti (PV) - o verde fora anunciado na última quarta-feira (31).

Em boa parte dos discursos, convencionais e lideranças políticas de partidos aliados se referiram ao emedebista como “forasteiro”, o que remete ao fato de Taka não ter exercido cargo eletivo em Diadema - o prefeiturável, que reside em Diadema há 43 anos, foi secretário em Ribeirão Pires e presidente da SPObras, empresa de gerenciamento de contratos da Prefeitura da Capital.

“Qualquer vereador - seja de três, dois ou mesmo um mandato - tem muito mais a oferecer à cidade do que esse candidato (Taka). Disputei eleições ao longo de minha vida contra ex-prefeitos que, apesar de nossas divergências, ao menos tinham algo a apresentar e elevavam o nível do debate”, disse Filippi.

Em seguida, um convencional chamou o emedebista de “pastel de vento”, mas o petista discordou. “Pastel a gente ao menos come. Ele está mais para pau oco.”

Após a convenção, ao conceder entrevista coletiva à imprensa, Filippi negou que os ataques ao adversário darão a tônica de sua campanha. “Um candidato à reeleição tem de mostrar o que fez ao longo de quatro anos e, apesar da pandemia e do (ex-presidente Jair) Bolsonaro, nós temos o que mostrar. Além disso, vamos apresentar nosso plano de governo, que inclui o novo Hospital Municipal, as duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), o CEU (Centro Educacional Unificado), em parceria com o presidente Lula”, disse.

“O que eu quero dizer é que esse cara nunca fez nada em Diadema. Disse outro dia: ‘você colocaria sua família em um ônibus com um motorista que nunca dirigiu na vida?’. Talvez, de forma indireta, eu esteja até fazendo propaganda do Márcio (da Farmácia, Podemos), que já foi vice-prefeito e deputado estadual.”

Participaram da convenção os deputados federais petistas Kiko Celeguim, Juliana Cardoso e Carlos Zarattini, bem como o estadual Teonílio Barba (PT). Os ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) enviaram vídeos em apoio a Filippi. “Em cada rua, em cada bairro de Diadema há uma obra de Filippi, que se confunde com a história de Diadema. Os ministros podem ficar tranquilos, porque cada real enviado à cidade se transforma em política pública de referência para o Brasil”, disse Celeguim.