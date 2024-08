Motocicleta com chassi adulterado é apreendida em Diadema

Os policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão prendeu dois homens na noite desta sexta-feira (2) por receptação e adultureração de chassi. A abordagem ocorreu durante patrulhamento no Centro de Diadema quando a dupla estava com duas motos (uma modelo Fazer/Yamaha e outra Twister/Honda) e, assim que viram os agentes, abandonaram a Twister e tentaram fugir. Ao serem enquadrados, foi confirmado o número alterado da placa da Twister.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais militares fizeram pesquisa via Copom e tiveram a informação de que a motocicleta era do Estado de Minas Gerais. Em contato com a proprietária, ela disse que a moto dela estava estacionada na garagem, confirmando, assim, o veículo "dublê". O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) de Diadema por receptação e adulteração. A dupla segue à disposição da Justiça.