Obituário - 2 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Laércio Cubero Ruano, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Farmacêutico. Dia 28. Memorial Planalto.

Ocresio Ferreira Gomes, 79. Natural de Uru (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Guilherme Moraes de Toledo, 75. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 28 em Santo André. Parque Flamboyant, em Campinas.

Odair Aparecido Ramires Rodrigues, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Siani Filho, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rozana Maria do Nascimento Melo, 52. Natural do Recife (PE). Residia no Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra (SP). Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal de Itapecerica da Serra (SP).

Ana Cristina Carvalhar de Souza, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Administradora. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Gersilio Rodrigues da Silva, 92. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Rosa Elena Quiroz Calderon de Amaral, 78. Natural do Peru. Residia no Parque Selecta II, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Júlio César Malveze, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Liuba Rysevas, 96. Natural da Lituânia. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Raimunda de Oliveira Lopes, 82. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dina Neves Nogueira de Araújo, 52. Natural de Santa Luzia (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Inês Augusta Conceição, 93. Natural de Aparecida (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Umberto de Andrade Motta, 81. Natural de Saboeiro (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Jardim da Colina.

Pedro de Oliveira, 71. Natural de São Francisco (Sergipe). Residia no Centro de Diadema. Dia 28, em Santo André. Vale da Paz.

Severino José de Arruda, 66. Natural de São Benedito do Sul (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Denise Cesário Silvestre Costari, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Catanduva, em São Paulo. Dia 28, em Diadema. Cemitério Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

Roberto de Oliveira Rodrigues, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Francisco Afonso Neto, 71. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.