Alex pede ‘reforço’ a apoiadores de Gilvan

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) está otimista quanto à possibilidade de uma vitória “rápida” do candidato governista ao Paço andreense, o ex-secretário Gilvan Junior (PSDB). Alex entende que a aprovação popular obtida pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) – expressa em levantamento Diário/Paraná Pesquisas (registrado no TSE sob código SP-04827/2024) divulgado há três semanas, segundo o qual o atual chefe do Executivo é avalizado por quase 80% da população – rapidamente vai se transformar em intenções de voto para o prefeiturável tucano. “A população sabe o que é viver um governo próspero, que recuperou os bons serviços. Por isso, é possível fazer a eleição terminar mais rápido, no 1º turno”, disse o parlamentar, que é pré-candidato ao Paço são-bernardense. Além da afinidade política com Paulo Serra, a torcida por Gilvan teria outra explicação: “Quando terminar a eleição aqui, vocês poderão me ajudar lá em São Bernardo”, pediu Alex, dirigindo-se aos convencionais que oficializaram a candidatura de Gilvan na noite de quarta-feira – o que dá a entender que, para o deputado federal, a eleição na cidade vizinha só vai terminar mesmo no 2º turno.

Bastidores

Frequente

O ex-vereador e ex-secretário de Educação Admir Ferro (União Brasil, foto) é figura cada vez mais frequente nas agendas da pré-candidata governista a prefeita de São Bernardo, Flávia Morando (União Brasil). Porém, o unionista jurou de pés juntos em entrevista ao Diário que não tem interesse em compor a chapa majoritária encabeçada pela sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB). A convenção que vai ratificar a candidatura de Flávia e de seu postulante a vice está marcada para domingo, às 10h, no Pavilhão Vera Cruz.

Alarme falso – 1

Chegou ao escritório político do candidato oposicionista ao Paço de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), a informação de que o prefeito José de Filippi Júnior (PT), pré-candidato à reeleição, havia revogado a taxa do lixo, que é cobrada junto com a conta de água desde abril de 2023. Foi o suficiente para que apoiadores do emedebista iniciassem uma comemoração, pouco antes do anúncio de Andreia Fontes (PL) como candidata a vice. “O prefeito acusou o golpe”, dizia um. “Filippi se rendeu”, celebrou outro.

Alarme falso – 2

Tudo, porém, não passou de um boato. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Diadema negou a informação e disse que a administração apenas negocia com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) a introdução de um limitador para a taxa – de 25% do valor total do consumo de água e esgoto – que deveria ter sido adotado em meados do ano passado. A revogação da taxa, vale lembrar, é mote de uma campanha encabeçada pelo prefeiturável.

Tô fora

Pré-candidatos a vereador de partidos de centro e centro-direita em São Bernardo têm evitado comentar publicamente o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), ainda que não apoiem a indicada pelo tucano para a disputa majoritária, Flávia Morando (União Brasil), sobrinha do chefe do Executivo. Ocorre que, com ao menos três prefeituráveis do mesmo espectro político em boas condições nas pesquisas, qualquer opinião dada agora pode impedir arranjos políticos no futuro.

Anúncio

Eduardo Leite, candidato do PSB à Prefeitura de Santo André, anuncia hoje, às 16h, seu companheiro de chapa majoritária. A frente é formada ainda por PMB e Democracia Cristã. O vereador é um dos dois prefeituráveis da cidade que ainda não definiram seus vices – o outro é Luiz Zacarias (PL), cabeça de um projeto majoritário cada vez mais próximo do fim.