Pax Jolie-Pritt não atende as ligações de Brad Pritt após acidente de carro e preocupa o pai

Brad Pitt viveu momentos de tensão após o acidente do seu filho, Pax Jolie-Pritt, no começo da semana, que, enquanto dirigia uma bicicleta elétrica, colidiu com a traseira de um carro parado no semáforo. Mas, mesmo estando preocupado com o herdeiro, ao que tudo indica o ator não teve muitas informações sobre ele. De acordo com informações do jornal Daily Mail, desde o acidente, Pax não estaria atendendo nenhuma das ligações do pai.

Ele tem 20 anos de idade e é o quarto de seis filhos de Pitt e Angelina Jolie. Após a separação do casal em 2016, no entanto, Angelina e os filhos cortaram relações com Pitt - e isso ficou ainda mais claro após o acidente de Pax.

- Brad está perturbado e preocupado com o acidente de Pax, mas não consegue contatá-lo. O impulso de um pai seria ir ao hospital ou ligar para ele. Ele tentou tantas vezes, mas as crianças não atendem suas ligações. Suas mãos estão atadas, relata uma fonte ao Daily Mail.

Assim como sua irmã Shilo Jolie-Pritt, Pax escolheu cortar relações com seu pai e também fez questão de deixar isso claro nas redes sociais. Enquanto sua irmã anunciou que vai remover o sobrenome Pitt de seu pai, o garoto já até xingou Pritt publicamente.

Em 2020, no Dia dos Pais, Pax postou em uma rede social restrita a amigos um desabafo criticando Brad. Na época ele tinha 16 anos de idade, e não poupou críticas ao pai, relatando que ele faz os filhos mais novos terem medo dele o chamando de pessoa terrível.

Feliz Dia dos Pais para este idiota de classe mundial! Você repetidamente prova ser uma pessoa terrível, não tem consideração ou empatia em relação aos filhos, escreveu na época.

É importante lembrar que Angelina e Brad viveram um processo de separação nada amigável até 2023. Ao longo desse tempo, a atriz acusou o ex-marido de agressão física e verbal contra ela e os filhos durante um voo, o que ajudou ainda mais no processo de afastamento entre Brad Pitt e os filhos.