Fabiana Justus celebra sucesso de nova cirurgia

Nesta quinta-feira, dia 1º, Fabiana Justus compartilhou uma selfie após realizar uma paratireoidectomia. A influenciadora precisou passar por uma cirurgia para retirar um nódulo benigno na paratireoide, bem como a glândula em que ele estava.

Nas redes sociais, a empresária informou que o procedimento foi bem-sucedido e agradeceu a todos que enviaram vibrações positivas.

Cirurgia realizada COM SUCESSO!!!! Obrigada Deus, mais uma vez!!! E obrigada vocês por todas as orações como SEMPRE!!! Pra quem perdeu esse capítulo: eu tinha um nódulo (benigno) na paratireoide que eu acompanhava há anos... com todas as quimioterapias que fiz esse ano, o nódulo acabou desregulando meu cálcio e tornou necessária a paratireoidectomia, ou seja, a retirada do nódulo e da glândula que tinha o nódulo.

Em seguida, Fabiana celebrou o sucesso da cirurgia e falou sobre todo o carinho que tem recebido de amigos e pessoas queridas.

Graças a Deus tudo certo! A cirurgia foi ótima! Um problema a menos, ufa!!! Eu já sabia que um dia teria que tirar, agora foi! Obrigada, mais uma vez, por estarem SEMPRE ao meu lado! Vocês são incríveis!!! Obrigada a todos os meus amigos talvez que mandaram mensagem desde hoje cedo! Esse amor me deixa muito mais forte e muito muito feliz!!!