Filha de Nelson Piquet exibe registros do casamento com Daniel Suárez: O dia mais feliz das nossas vidas

A filha de Nelson Piquet encantou os seguidores ao exibir registros de sua cerimônia de casamento, que foi realizada no Recanto das Águas, em Brasília. Julia Piquet oficializou a união com o piloto mexicano Daniel Suárez com direito à uma belíssima festa e não economizou nas imagens exibidas em seu Instagram.

Julia começou exibindo imagens do momento em que ainda estava se preparando para o grande momento. Ela posou de roupão em frente à um carro de corrida e depois surgiu já com o vestido de noiva, uma peça tomara-que-caia que ostentava um delicado design com detalhes florais e um longo véu. Em seguida, mostrou mais detalhes do vestido Ponovias.

Para completar, a filha de Nelson publicou um vídeo com um compilado de momentos do casamento. Ela foi conduzida ao altar pelo pai. O dress code para as damas de honra eram vestidos rosa-claro, do mesmo tom que a gravata dos padrinhos. Na legenda do post, ela escreveu:

O dia mais feliz das nossas vidas. Obrigado a todos que viajaram de todo o mundo para estar conosco neste dia incrível.

Daniel Suárez também usou as redes sociais para celebrar a cerimônia. Ao publicar um clique no Twitter, o piloto escreveu:

Casei com o amor da minha vida.

No Instagram, compartilhou mais registros e escreveu:

Que dia! Eu te amo!