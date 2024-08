A autonomia em 1948. O Gama em 2013. Um professor emérito. A despedida...

O reconhecimento

Texto: Morisa Garbelotto

Com 15 anos, Oscar Garbelotto, meu pai, já acompanhava, de perto, as ações do meu avô Arthur e do tio Firmino, que foram dois dos líderes autonomistas de São Caetano.

Ainda jovem, Oscar apaixonou-se pelo movimento que libertou São Caetano de Santo André, política e administrativamente. E foi assim até o fim.

DO INSTITUTO...

Em 2007, ele acompanhou o IRMA (Instituto Renovador do Movimento Autonomista), que durou somente dois anos.

Em 2012, Oscar Garbelotto, Mario Porfírio Rodrigues (liderança autonomista) e o jornalista Hermano Pini Filho (ex-Diário) decidiram formar um grupo que tinha por objetivo, simplesmente, falar de São Caetano, sua história, seus protagonistas.

O primeiro encontro ocorreu em 30 de abril 2013. Local: Centro de Documentação e Memória na USCS, campus Barcelona. Presentes: Ivo Pellegrino, Glenir Santarnecchi, Humberto Pastore e os líderes autonomistas Mario Dal’Mas e Mario Porfírio Rodrigues, meu pai e eu.

...AO GAMA

O grupo cresceu. Foi ampliado com as presenças de Wagner Natale, Desirée Malateaux (mais uma liderança autonomista), Milka, Francisco Soeltl e Marcia Benincasa. O grupo passou a se chamar GAMA - Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista.

Hoje, muitos outros amigos fazem parte do GAMA. Meu pai foi o primeiro presidente, e quando se afastou, por motivo de saúde, em 2015, Mário Porfírio assumiu a presidência.

Divulgar, preservar, consolidar as comemorações da autonomia são metas que têm sido cumpridas, ano após ano, em torno do dia 24 de outubro, data do plebiscito realizado em 1948.

EMÉRITO

Guardamos incontáveis homenagens que Oscar Garbelotto recebeu durante a sua trajetória. Entre as homenagens, a Medalha dos Autonomistas e o título de Professor Emérito da USCS.

A outorga do título, em 10 de novembro de 2018, ocorreu seis meses antes da sua morte. Creio que foi a homenagem mais valiosa e justa que recebeu. Sinto que ele esperava por esse reconhecimento.

Crédito das fotos 1 e 2 – Álbum familiar

O TÍTULO. Oscar Garbelotto recebe das mãos do professor Marcos Sidnei Bassi, diretor da USCS, o título de Professor Emérito. A seu lado, o autonomista Mário Porfírio Rodrigues...

A FAMÍLIA. ...no mesmo 10 de novembro de 2018, o último registro familiar, com a esposa Elizabete Pardi Garbelotto as filhas Mariluce e Morisa, netos e genro

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 4 de agosto de 1994 – Edição 8770

MANCHETE – Fórum pela Cidadania do Grande ABC abre debate com candidatos a deputado estadual.

CIVISMO – Mauá sediava final do Campeonato de Fanfarras. Presentes 26 cidades.

A Banda Marcial Municipal de Mauá recepcionava os competidores ostentando o título de campeã estadual e nacional, na categoria infanto-juvenil. Regente: Carlos Binder.

EM 4 DE AGOSTO DE...

1904 - Circulava "O Monitor", o mais antigo jornal editado no Grande ABC de que se tem notícia, cf. pesquisa acadêmica do jornalista Valdenízio Petrolli. Em seu primeiro número, o jornal trazia, em primeira página, o poema "A Fábrica", de Damasceno Vieira.

"Logo após o romper da madrugada abre-se a fábrica. O vapor apita.

E vejo vir, em longa desfilada, obreiros que o trabalho nobilita.

Homens, mulheres e gentis pequenos em grupos vêm passando de mãos dadas,

mostrando em rostos juvenis, serenos, as almas pelo amor entrelaçadas".

Crédito da foto 3 – João Colovatti/Banco de Dados

DESCOBERTA. Exemplar do número 1 de O Monitor descoberto por Memória no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo: este exemplar foi depois transferido para o Arquivo Público do Estado

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 4 de agosto: Amarante (Piauí), Brusque (Santa Catarina), Caridade (Ceará) e São Domingos do Prata (Minas Gerais).

HOJE

Dia do Padre

São João Maria Vianney

4 de agosto

(França, 1786-1858). Padroeiro dos Sacerdotes.

Ilustração: Franciscanos Capuchinhos (divulgação)