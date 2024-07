Maior rede mundial de centros automotivos inaugura loja em Santo André

Maior rede de centros automotivos do mundo, com atuação em 52 países e mais de 6.000 pontos de vendas, a Point S chega ao Grande ABC. Nesta quinta-feira (1º de agosto) será inaugurada a unidade de Santo André da marca. Será a terceira loja na região Sudeste e a sexta no País. A intenção é ter 250 em cinco anos, sendo 25 até o fim de 2024, com investimento de R$ 175 milhões.

A empresa, que vende anualmente cerca de 20 milhões de pneus, desembarcou oficialmente no Brasil em 2022 e tem duas lojas no Recife (PE), uma em Imperatriz (MA), uma em Vitória (ES) e uma na Capital paulista. “A Point S tem atraído dois tipos de empreendedores: o empresário que já atua no aftermarket automotivo e quer dar um up-grade em seu negócio e o investidor puro, aquele que está em busca de franquias atrativas. Os serviços de pós-venda só crescem no Brasil e a Point S é a maior rede mundial a atuar nesse segmento”, explica o diretor-geral da empresa, Marco Moretta.

O executivo destaca a relevância de abrir uma loja no Grande ABC, berço da indústria automobilística brasileira. “Já temos uma loja operando em São Paulo e a segunda está prestes a ser inaugurada. A abertura desse novo ponto em Santo André vai reforçar muito nossa presença na principal praça do País”, afirmou. Outras inaugurações estão previstas para as próximas semanas. “Além de outra loja em São Paulo, estamos em fase final de obras em Uberlândia (MG)”, disse Moretta.

A nova unidade de Santo André pertence ao empresário Alexandre Henrique Duda. “Minha empresa foi fundada 19 anos atrás. Temos três oficinas. Uma delas era Bosch Auto Center, justamente a que desativamos para transformá-la em Point S”, explicou Duda. “Acreditamos no potencial da Point S principalmente pelos pilares da marca que oferecem transparência e confiança aos clientes. Temos a expectativa de crescer juntos e expandir nossas operações no Grande ABC”, complementou. A Point S Duda Auto Center fica na av. Queirós Filho, 467, Parque Industriário.

Fundada em 1971, a Point S é líder mundial em pneus e manutenção de automóveis. A empresa emprega mais de 23 mil pessoas. O Grupo vende mais de 20 milhões de pneus por ano e tem vendas consolidadas no varejo de mais de 5 bilhões de euros.