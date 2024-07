Com Silvana Medeiros, Gilvan busca atrair eleitorado evangélico

Pré-candidato governista a prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB) anunciou nesta terça0-feira (30) à tarde a suplente de vereadora Silvana Medeiros (Avante) como pré-candidata a vice. A escolha feita pelo tucano indica a busca pelo eleitorado evangélico, já que Silvana é ligada à Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário Romildo Ribeiro Soares, conhecido como RR Soares.

“Conheço a Silvana há muito tempo. É uma grande parceira, defensora da família e uma grande vereadora. Pesou muito isso: ser uma mulher com muita sensibilidade, que uma vice-prefeita precisa ter para cuidar das pessoas”, declarou Gilvan.

Suplente de vereadora, Silvana obteve 1.665 votos na eleição de 2020. Ela assumiu a cadeira na Câmara em duas oportunidades na atual legislatura. Esposa do ex-vereador Marcos Medeiros, ela chegou a lançar pré-candidatura à Câmara, em ato realizado na semana passada no Clube Atlético Aramaçan e que contou com as presenças de Gilvan e do prefeito Paulo Serra (PSDB).

“Estamos aqui para defender a família. As andreenses precisam de uma pessoa que tenha um olhar como mãe, como mulher, para o cuidado com os filhos. As pessoas estão pedindo socorro e o prefeito tem feito um trabalho muito grande na cidade. Nós temos essa proposta de dar continuidade”, comentou Silvana.

Embora tenha admitido que a ligação de Silvana com os evangélicos influenciou na escolha para compor a chapa com Gilvan, Paulo Serra afirmou que a decisão não teve como objetivos a transferência de votos desse público para seu indicado.

“Não dá para simplificar essa decisão apenas a essa questão. Para nós, o voto é consequência de nossas ações e da vontade das pessoas de dar continuidade ao projeto da cidade. O conceito que temos aqui é de um cara técnico e gestor, e uma vice que tem olhar feminino diferenciado, que representa todas as mulheres. Isso pesou muito, mas ela tem uma história de vida muito bonita e uma grande sensibilidade. Isso é um complemento às características do Gilvan”, disse o prefeito.

De acordo com levantamento realizado no início deste mês pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário, Gilvan lidera a corrida pela Prefeitura de Santo André. O tucano soma 22,4% das intenções de voto, em condição de empate técnico com o vereador Eduardo Leite (PSB), com 16,9%, e a ex-vereadora Bete Siraque (PT), com 15,2%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código SP-04827/2024.

CONVENÇÃO

Gilvan Junior vai oficializar seu nome como candidato a prefeito de Santo André na convenção que vai ser realizada nesta quarta-feira à noite no Clube Primeiro de Maio, no Centro, às 18h30. Ao lado de Silvana, ele tem a missão de ser o primeiro indicado à sucessão eleito nos últimos 52 anos.

“Momento muito importante na construção da minha pré-candidatura a prefeito de Santo André. Estou muito feliz com o apoio incondicional que tenho recebido dos meus correligionários e também da população de Santo André por todos os lugares por onde tenho passado. Essa confiança é a prova de que estamos no caminho certo e que minha pré-candidatura é a única que representa a continuidade de um trabalho muito efetivo realizado pelo prefeito Paulo Serra e que recolocou Santo André no trilho do desenvolvimento econômico e social”, destacou Gilvan.

