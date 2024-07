Prestação de contas, ou renovação de promessas

A prestação de contas é a oportunidade, para o gestor público, de mostrar à população o que conseguiu realizar com os recursos colocados a sua disposição. Prefeito de Diadema e pré-candidato à reeleição, José de Filippi Júnior (PT) fez, no último sábado, caminhada no Centro da cidade que sua assessoria definiu como ‘prestação de contas’, mas poderia muito bem ser chamada de ‘renovação de promessas’. Afinal, as principais obras previstas pelo petista para a região central – e, por extensão, para Diadema como um todo – estão longe de se tornar realidade. A mais importante delas, o novo Hospital Municipal, ainda está na fase da licitação para a contratação da empresa que vai executar a obra, ainda que o prefeito tenha dado impressão diferente ao iniciar a demolição do prédio anexo ao Paço. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro, por sua vez, foi inicialmente prometida para maio, mas sofreu dois adiamentos e só deve ficar pronta no fim deste ano. Ocorre que, com frequentes adiamentos e a falta de transparência na gestão de projetos, fica cada vez mais difícil para Filippi até mesmo prometer, o que pode prejudicar seu projeto de reeleição.

BASTIDORES

Enciumados

Leandro Prearo (foto), coordenador do plano de governo dos pré-candidatos governistas ao Executivo de São Caetano, Tite Campanella (PL) e Regina Maura Zetone (PSD), teria deixado de fora do GT (Grupo de Trabalho) Cultura do plano Ana Paula Demambro, diretora da Fundação das Artes, e Erike Busoni, secretário de Cultura. Nos corredores políticos da cidade há quem jure de pés juntos que os dois – ligados ao núcleo duro do prefeito José Auricchio Júnior (PSD) – teriam ficado enciumados com a decisão.

Indicação 1

O diretório do Progressistas em São Bernardo, presidido por Yuri Bechelli, indicou ao deputado federal Alex Manente (Cidadania), pré-candidato ao Executivo, o nome da advogada Andrea Castro Alves para o cargo de vice-prefeita na chapa a ser encabeçada pelo parlamentar. Recentemente, ela deixou a vice-presidência da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) local.

Indicação 2

Inicialmente, o PP havia indicado para o posto o nome do vereador Alex Mognon, marido de Andrea, mas o diretório quer dar a Alex Manente opção caso o pré-candidato opte por uma mulher para acompanhá-lo na chapa majoritária. Ao menos por enquanto, o favorito para o posto ainda é o vereador Paulo Chuchu (PL). A convenção que vai homologar a candidatura do Manente ocorre no sábado.

Forasteira

Novo abalo no núcleo duro da pré-campanha de Luiz Zacarias (PL) ao Paço de Santo André. O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), que integra a cúpula, não gostou nem um pouquinho da presença em seu território da colega Carla Zambelli (PL), que na segunda-feira esteve na cidade para prestigir o encontro de conservadores em apoio ao liberal.