Cambaleando, Leonardo deixa nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão juntos desde 2020 e, desde então, a influenciadora deixa os seus fãs encantados ao mostrar um pouco mais do seu sogro Leonardo - que é sempre tão discreto em suas redes sociais.

Dessa vez, Virgínia e Zé Felipe convidaram o pai do cantor para conhecer a nova mansão do casal. Já conhecido por gostar de ingerir bebidas alcoólicas, Leonardo arrancou risadas da família ao precisar de ajuda para descer as escadas do novo imóvel.

Nas redes sociais, a loira mostrou que o cantor sertanejo precisou da ajuda de Poliana, sua esposa, para chegar à garagem. Leonardo estava falando sobre assuntos aleatórios com o filho Matheus Vargas.