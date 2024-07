Flavinha leva tombo na final da ginástica artística nas Olimpíadas, corta o supercílio e web repercute o momento

A final por equipes da ginástica artística na tarde desta terça-feira, dia 30, era um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros, já que o Brasil está entre os favoritos para levar uma medalha para casa.

No entanto, logo que a competição começou, às 13h15 no horário de Brasília, um susto fez com que a torcida canarinha ficasse apreensiva. No aquecimento das paralelas, primeira prova da equipe verde e amarela na disputa, Flavinha acabou levando um tombo feio e machucou o rosto, cortando o supercílio. Logo depois do ocorrido, ela aparece com o olho roxo.

Com o incidente, a web ficou tensa e muitos internautas repercutiram o ocorrido. Mas, mesmo ela não conseguindo aquecer, foi muito bem na hora que estava valendo a pontuação.

Vai, Brasil!