Após polêmica com IZA, Yuri Lima reaparece nas redes e posta letra de música: Dias de luta

Na última segunda-feira, dia 29, Yuri Lima removeu o nome do time Mirassol da sua bio do Instagram e virou assunto nas redes sociais. Depois disso, ele retornou ao Instagram e postou uma música, que para muitos internautas virou motivo de piada relembrando o caso com IZA.

Após repercussão, o jogador fez uma postagem em seus Stories com uma letra de música de Charlie Brown Jr., Dias De Luta, Dias De Glória.

A vida me ensinou a nunca desistir

Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir

Podem me tirar tudo que tenho

Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo

E eu sou feliz e canto, o Universo é uma canção

E eu vou que vou

História, nossas histórias

Dias de luta, dias de glória

Histórias, nossas histórias

Dias de luta, dias de glória

Histórias, nossas histórias

Dias de luta, dias de glória

História, nossas histórias

Dias de luta, dias de glória

Para quem não acompanhou, no dia 10 de julho a cantora IZA, grávida de seis meses, anunciou o fim de seu relacionamento com Yuri Lima por meio de um vídeo publicado em seu Instagram. A cantora explicou que descobriu uma traição do jogador após receber prints de conversas do agora ex, decidindo colocar um ponto final na história dos dois.

Após o vídeo, que repercutiu rapidamente, diversos fãs e amigos declararam apoio à cantora nas redes sociais.