Flay revela ter sofrido abuso sexual na infância: - Escondi a minha vida inteira

Durante participação no podcast GringaCast, Flay revelou que foi vítima de violência sexual quando tinha apenas 12 anos de idade. A cantora e ex-BBB contou que por muito tempo evitou falar sobre o assunto, mas que decidiu fazer um desabafo através da música Eu Era Só uma Menina, que faz parte do álbum Imperfeita, lançado em 2023.

Na canção, a artista canta versos que dizem:

Horas que eu passei chorando. Anos que tirou de mim. Tão ingênua em tuas mãos. Cicatriz que deixou em mim. Me tocou quando eu disse NÃO. E me culpou no fim. Não tinha forças. Não acredito no amor. Confiei tudo. Me machucou.

Ao ser entrevistava no podcast, Flay se abriu sobre o trauma:

- Quando eu tinha 12 anos, eu fui abusada, isso é algo que eu escondi a minha vida inteira. Consegui falar no meu álbum, que soltei ano passado e contei minha história em forma de música. Até no BBB, vazava de perto. Isso foi a coisa mais difícil que eu tive que perdoar na minha vida.

A cantora finalizou com uma reflexão:

- Agora, recentemente, eu falei: Como vou perdoar uma pessoa que me machucou, que abusou uma menina? Como vou conseguir ter esse nível de maturidade, de nobreza no coração para perdoar uma situação dessas? A gente não perdoa o outro pelo mérito dele, perdoamos pela graça de Deus em nossa vida e para nos libertamos mesmo.