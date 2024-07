Fumassa pede valorização dos condutores de ônibus

Com 26 anos de carreira como motorista de ônibus, Edilson Fumassa (PSDB), atual suplente e pré-candidato a vereador por Santo André, cobra mais valorização da categoria na sociedade. No mês do Dia do Motorista, celebrado no último dia 25, ele destaca a importância dos profissionais que atuam no transporte coletivo urbano.

“É uma profissão muito importante, mas que ainda não é valorizada como deveria. Além da valorização do setor privado, o poder público, nas esferas administrativa e legislativa, pode contribuir mais para ajudar a melhorar o dia a dia dos motoristas, principalmente dos que atuam com transporte coletivo”, ressaltou Edilson Fumassa.

Entre as ações que podem impactar no cotidiano dos motoristas estariam a ampliação de obras de asfaltamento, por conta de possíveis buracos nas vias, a poda de árvores que ficam próximas às calçadas e acabam arranhando os veículos e o aumento na fiscalização de trânsito, segundo ele.

“Na região central, as vias são mais amplas, mas em bairros mais afastados, principalmente próximo às periferias, as ruas são estreitas. E com os veículos estacionados dos dois lados fica quase impossível de transitar. Pode parecer bobagem, mas é algo que impacta diretamente no trabalho do motorista”, disse o pré-candidato tucano.

Fumassa é um personagem símbolo do Bus Noel de Santo André. Por 16 anos, ele se vestiu de papai noel e dirigiu seu ônibus natalino pelas ruas e avenidas andreenses. A iniciativa começou por conta própria, quando Fumassa decidiu usar um gorro vermelho e passou a enfeitar a catraca do coletivo municipal, na época que ainda era cobrador de ônibus.

Depois, ele continuou com a caracterização quando se tornou condutor. Apesar de não atuar mais na profissão, durante o recesso da Câmara dos Vereadores Fumassa enfeita o seu próprio ônibus, o BusNoel, e na época de Natal transita pelo município, onde atrai diversos admiradores. Este ano será a 23° edição da atração natalina na cidade.

“É preciso ouvir e incentivar os condutores, eles são essenciais para o transporte urbano e para a sociedade, e só nos damos conta da sua relevância quando há alguma paralisação. O mês de julho é importante para homenagear e destacar o trabalho dos motoristas”, finalizou.