Como está o castelo de 100 quartos de José Rico? Filho explica a divisão dos bens

O filho do cantor José Rico, Moyses Rico, afirmou que o "castelo" com mais de 100 quartos deixado como herança pelo pai, morto em 2015, foi à leilão por quase R$ 14 milhões, mas não houve compradores.

A informação foi dada ao site Observatório dos Famosos nesta segunda, 29 O sertanejo José Rico, parceiro na dupla José Rico e Milionário, orgulhava-se da construção em Limeira, interior de São Paulo, em uma área com 4,8 hectares.

Moyses afirma que acabou responsável pelo imóvel após perder contato com os demais irmãos. "Somos em quatro irmãos de três famílias diferentes. Tenho mais contato com a Cristina, que é mais velha. A gente já trabalhou juntos, e me ajuda em bastante coisa. Mas com o Sami e a Sara não temos muito contato", contou.

Segundo o filho, o imóvel foi colocado à venda para quitar dívidas trabalhistas. "É um caso bem complicado, mas ele ainda está bloqueado, esperando. A parte do leilão encerrou, não podemos fazer nada", afirma.

O castelo era tão importante que José Rico o homenageou na música Castelo, em que versava sobre um "construí um castelo bonito para dar de presente à pessoa amada."