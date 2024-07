Chegou o Wegovy, finalmente?

Após o processo digestivo ocorre a absorção dos nutrientes pelas células intestinais e então estas substâncias entram na corrente sanguínea para serem distribuídas pelo organismo, onde serão utilizadas de acordo com a necessidade de cada setor.

Durante a absorção as células intestinais elaboram alguns compostos que auxiliarão na utilização destes nutrientes e o GLP1 (Glucagon-like peptide*-1) é um desses auxiliares, otimizando a ação pancreática na produção de insulina na proporção da glicose absorvida.

Mas, o GLP1, não é apenas um “gestor pancreático’, pois, no sistema nervoso central promove aumento da saciedade e arrefecimento da fome, assim como, atua diminuindo a velocidade de esvaziamento gástrico, mecanismos determinantes para o encerramento da ingesta alimentar.

Esta substância, que fisiologicamente tem duração de 2 a 3 minutos, passou a ser produzida pela indústria farmacêutica com mudança estrutural discreta e ligantes específicos, permitindo super potencialização em suas ações, ofertando fabuloso controle do diabetes tipo 2 e incrível redução do peso.

A Semaglutida é uma das versões mais modernas de GLP1, indicado para o Diabetes tipo 2 na dose de manutenção de 1 mg uma vez por semana, enquanto para a obesidade escalonar até a dose de sustentação de 2,4 mg proporciona média de emagrecimento de 16% em pacientes obesos.

Foi aprovado, para o tratamento de diabetes tipo 2 em dezembro de 2017 nos Estados Unidos e em janeiro de 2019 no Brasil, comercializado como Ozempic, contudo, sua aprovação para tratar a obesidade ocorreria em junho de 2021 nos Estados Unidos e por aqui, apenas em janeiro de 2023, então nomeado como Wegovy.

Diante de dois nomes comerciais distintos para fármaco idêntico, soa curioso alardearmos como novidade a chegada do Wegovy em nossas farmácias neste mês de julho, já que está por aqui desde 2019 com o nome de Ozempic, importando muito pouco se a bula deste último não anota as virtudes emagrecedoras da Semaglutida, validadas pelas agências reguladoras.

Mas, o fato é que o Ozempic possui apresentação com dosagem máxima de 1 mg, enquanto o Wegovy alcança 2,4 mg, solução bem mais confortável e óbvia nas fases de tratamento da obesidade que exijam as doses mais elevadas.

A notícia ruim é que a revolucionária Semaglutida, em qualquer uma de suas embalagens e nomes, permanece extremamente cara e proibitiva aos bolsos da quase totalidade de brasileiros que possuem indicação para seu uso.

Antonio Carlos do Nascimento é doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia.