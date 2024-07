Diagnosticado com demência, Bruce Willis surge em clique raro com o genro

Tallulah Willis, filha de Bruce Willis, deixou os fãs do ator com o coração quentinho no último sábado, dia 27, ao compartilhar um clique raro dele. Diagnosticado com demência, o astro dos filmes de ação está recluso e passando mais tempo com sua família.

No clique, Bruce aparece ao lado do genro, companheiro de Tallulah, que é fruto do antigo casamento dele com Demi Moore. Na legenda, ela escreveu:

Esta foto é sol num dia chuvoso para mim.

Vale lembrar que Tallulah é apenas uma das filhas de Bruce com Demi. O ex-casal também teve Scout e Rumer. Atualmente, o ator está casado com Emma Heming, com quem teve as pequenas Mabel Ray e Evelyn Penn.