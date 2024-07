Alckmin e França endossam candidatura de Eduardo Leite

Eduardo Leite (PSB), vereador em Santo André, teve seu nome homologado como candidato a prefeito. A candidatura foi referendada ontem, em convenção partidária na Casa de Portugal do Grande ABC, com endosso dos correligionários Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e Márcio França, ministro do Empreendedorismo e Microempresa.

O ato político reuniu outras lideranças. Caio França (PSB), deputado estadual, e o presidente nacional do DC (Democracia Cristã), José Maria Eymael, ex-deputado federal e nomes do PMB (Partido da Mulher Brasileira). Os três partidos estão unidos para o pleito.

Era esperado para a agenda de ontem o anúncio do nome para composição de chapa, na condição de vice. No entanto, Eduardo Leite evitou entrar em detalhes sobre as negociações. “Deixamos em aberto. Estamos em diálogo com outras forças que estejam alinhadas ao nosso projeto. Vamos decidir ao longo da semana. Nos próximos dias poderemos ter surpresas”, disse o pessebista.

Uma das principais queixas do andreense refere-se à questão da segurança pública e, justamente, a área abordada por Márcio França. “Nas grandes cidades, como Santo André, há sensação de insegurança. Será que o Poder Púbico não pode fazer um pouco mais. Não podemos deixar nossos jovens serem cooptados por partidos do crime. É preciso criar mecanismos para trazer essas crianças e jovens para nosso lado e também aumentar a segurança da cidade. Garanto, o Eduardo tem ideias para isso”, declarou o ministro.

Eduardo Leite prometeu, caso eleito, “cobrar com unhas e dentes” do Estado mais policiais. “Vamos fazer nossa parte com mais guardas-civis municipais na ruas e políticas voltadas para nossos jovens”, afirmou.

Alckmin, ministro do Desenvolvimento, destacou o potencial andreense ao apostar em Eduardo Leite. “Santo André é um grande polo industrial, petroquímico, metalúrgico, do comércio e do serviço. Por isso devemos escolher quem vai cuidar de nossa casa, para que seja acolhedora e próspera”, afirmou.

SEM PALANQUE

Alckmin, colega de profissão e amigo de longa data de José Auricchio Júnior (PSD), prefeito de São Caetano, não garantiu presença em palanque na cidade, que tem o PSB na base governista e como pré-candidato a prefeito o vereador bolsonarista Tite Campanella (PL). “Não sei se dará tempo”, afirmou o vice-presidente ao Diário.