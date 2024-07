Mãe de Isis Valverde raspa cabelo em meio a tratamento contra câncer: Não está sendo fácil

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, surpreendeu os seguidores neste sábado, dia 27, ao publicar uma foto com o cabelo raspado. É importante lembrar que ela está passando pelo tratamento contra um câncer de mama.

Na legenda da publicação, Nable compartilhou quais são os seus sentimentos neste momento delicado:

Após 20 dias da primeira quimioterapia(anteontem fiz a terceira e prossigo sem maiores efeitos colaterais), os cabelos começaram a cair, deixando por todos os cantos um frio na barriga, que congelava o coração que chegava até a bater devagarinho. Fiquei uma semana brincando de esconde-esconde comigo mesma. Prometia, mas não ia resolver. Mas daí o destemor veio e me disse: Vamos terminar com isso!

Na sequência, Rosalba contou que, apesar de ter derramado algumas lágrimas enquanto os fios eram cortados, o momento pareceu como uma libertação.

Surpreendentemente, foi um acontecimento calmo, regado com as poucas lágrimas que ainda me restam. Um choro mansinho, sem barulho de trovoada, sem os clarões de relâmpagos costumeiros de quando eu decido fazer algo muito difícil. Se doeu? Sim, doeu. Mas não mais que todo o saldo de dor desses dois meses e pouco. Isso fez ficar mais fácil. A dor física sempre me foi insuportável. A emocional, nem tanto, por já ter lidado com muitas decepções e lutas ingloriosas. A gente vai calejando com o passar dos anos. Mesmo assim não está sendo fácil. Não mesmo.

A mãe da atriz ainda demonstrou seus desejos e disse que quer respeitar suas próprias limitações neste momento que vive.

Resta agora só o desejo de que eu tenha capacidade de me dar e de receber o colo de que tanto preciso. Que nesse momento eu tenha o necessário acolhimento com tantas emoções, tudo ao mesmo tempo. Que eu possa continuar sendo a casa que me abriga e aquece e tenha outras casas para descansar em paz.