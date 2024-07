Em meio ao luto, Zé Vaqueiro comemora aniversário de primogênito: Não podemos fazer uma festa com muita alegria

Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebraram o aniversário do filho, Daniel, na última sexta-feira, dia 26. A comemoração dos quatro anos de idade do pequeno foram em meio ao luto que enfrentam pela morte do filho mais novo, Artur, que morreu em decorrência da Síndrome de Patau, que provoca deficiências mentais e físicas.

Zé Vaqueiro usou os Stories do Instagram para mostrar um registro da pequena comemoração que fizeram. Na foto estava ele, Ingra, Nicole, fruto do relacionamento anterior da influenciadora, e o pequeno Daniel:

Hoje é o aniversário do meu amor, Daniel. Filho, que Papai do Céu lhe proteja e ilumine todos os seus caminhos. Hoje não podemos fazer uma festa com muita alegria e diversão assim como você é, mas amor, carinho e união não faltou. Te amo muito, filho. Seu amigão sempre vai estar presente em sua vida.

Ingra também postou uma foto da família acompanhada de um pequeno recadinho para o aniversariante:

Filho, eu te amo muito, meu amor, e você merece a festa mais linda e divertida, assim como você é. Só que hoje comemoramos com muito amor e união. Te amamos muito.