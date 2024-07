Laudo confirma causa da morte de Thommy Schiavo, ator de Pantanal

Na última sexta-feira, dia 26, a Politec, Perícia Oficial e Identificação Técnica, revelou a causa da morte de Thommy Schiviano, segundo informações do jornal Metrópoles. O ator morreu em decorrência de um traumatismo craniano sofrido após uma queda de quatro metros, no dia 20 de julho.

O exame de necropsia já havia dito que o ator de Pantanal tinha sofrido trauma, mas só era possível afirmar com certeza após a conclusão da investigação da perícia. Como você viu, a especializada divulgou que o prédio em que o ator caiu contava com algumas câmeras de segurança que gravaram o momento do acidente.

Nas imagens, Thommy aparece sentado no andar superior, depois se deita e, no momento em que se levanta, ele se desequilibra e se inclina acima do parapeito.

Forças para a família!