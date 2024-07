Marcelo Oliveira e Juiz João são confirmados candidatos em Mauá

Marcelo Oliveira (PT) e João Veríssimo, o Juiz João (PSD), tiverem seus nomes referendados para a corrida pelo Paço de Mauá, respectivamente, como candidatos a prefeito, em busca de reeleição, e a vice. A convenção partidária congregou dez partidos que formam a coalizão governista. O ato político foi marcado por ataques ao principal adversário eleitoral, o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), que tenta retornar ao comando da Prefeitura.

Primeiro a falar, Juiz João, antes adversário de Marcelo, não poupou críticas ao ex-prefeito. “Hoje (ontem) começamos a decidir que cidade nós queremos. Vamos decidir se seguiremos caminhando no rumo certo ou se iremos permitir que um denunciado por chefiar organização criminosa e que guarda dinheiro em panela de pressão volte ao poder”, declarou, em tom exaltado.

Com a declaração do vice, a tônica da campanha começou a ser desenhada diante de um público estimado pela organização em dez mil pessoas, que preencheu o salão nobre e a área externa da Associação Atlética Industrial de Mauá.

Marcelo Oliveira, mais contido, usou tom moderado contra o principal adversário na corrida eleitoral, que terá como vice uma mulher, a pastora e guarda-civil municipal Ivany Moura (PRD). “Quando assumi (o mandato de prefeito), a cidade estava abandonada. Existiam buracos nas ruas e, principalmente, nas finanças. Agora, Mauá está pronta para crescer”, declarou o candidato à reeleição.

Ao término do ato político, o Diário questionou o prefeito Marcelo Oliveira sobre qual será o tom adotado a partir de agora e quais seriam as “verdades” que Atila prometeu contar para cada “mentira” dita pelo petista. “Temos o que mostrar. Nosso adversário, além de se apropriar de nossas conquistas, mente tanto que até ele acredita nas próprias mentiras. Está acostumado. Basta ler as páginas dos jornais e comparar o noticiário de 2017 até 2020, na gestão dele, e de 2021 até agora”, afirmou o prefeito.

As falas rememoraram as duas prisões sofridas por Atila Jacomussi no escopo da Operação Trato Feito, que apurou esquema de propinas na compra de merenda escolar.

A dupla também destacou que Atila teve todas as contabilidades de seus quatro anos de mandato rejeitas pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e pela Câmara.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT); e o ex-prefeito de Mauá Oswaldo Dias (PT) gravaram vídeos em apoio a Marcelo e João.

Kiko Celeguim, deputado federal e presidente estadual do PT; Rômulo Fernandes, deputado estadual; Jair Meneguelli, pré-candidato a prefeito em São Caetano; e o ex-prefeito de Diadema Mário Reali marcaram presença, entre outras lideranças dos partidos PT, PSD, PV, PCdoB, PSB, Rede, Psol, PDT, MDB e Podemos, que referendaram juntos 169 candidatos à vereança