‘Não a conheço’, diz Morando, desmentido por foto com Pâmela

Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo, negou durante live levada ao ar na noite de quinta-feira nas redes sociais conhecer a comerciante Pâmela Greicy Trindade, a Loira da Mandioca – que, há dez dias, acusou a gestão do tucano de perseguição política. O caso foi publicado no Diário. “Não a conheço”, disse o chefe do Paço, durante a transmissão. Porém, Pâmela enviou à reportagem uma foto de seu arquivo pessoal, tirada no dia 2 de dezembro de 2023, em que ambos aparecem juntos.

Tradicional vendedora de mandioca do bairro Riacho Grande, a comerciante teve retirada sua licença para a atividade, que exercia na rua Letícia Sales havia 22 anos, logo após anunciar publicamente o apoio à pré-candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania) ao Executivo.

No dia 7 de junho, Pâmela recebeu notificação da Prefeitura ordenando que cessasse as vendas. No início de julho, funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos foram ao local para apagar do asfalto a área reservada à comerciante.

“Não tirei nada, nem conheço essa moça. Onde há ambulante irregular, o que a Prefeitura faz é fiscalizar. Para vender qualquer coisa em via pública é preciso ter autorização. A cidade não pode conviver com ilegalidade. Não sei do que se trata, não a conheço”, disse Morando, questionado por uma moradora durante a live.

Ao Diário, entretanto, a comerciante revelou que sempre manteve boa relação com a Prefeitura, tanto na atual gestão, quanto nas anteriores. Durante a administração tucana, Pâmela chegou a gravar vídeos institucionais para a administração, com o objetivo de fomentar o comércio local.

“Fui contratada pela Subprefeitura do Riacho Grande e pela Prefeitura. Foi um serviço gratuito e, em troca, eles garantiriam meu sossego e não me tirariam do meu ponto. Nos vídeos, a gente buscava atrair clientes para o comércio local e mostrar o trabalho do subprefeito (Heitor Cristolino)”, revelou.