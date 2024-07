Palavra do Leitor - 27 de julho de 2024

Farra imobiliária – 1

‘Empresa já vendia prédios em área de São Caetano antes de Câmara autorizar construção’ (Primeira Página, ontem). Os políticos pensam que o povo é otário e não vê as safadezas deles, ou melhor, a corrupção. O Ministério Público poderia estar mais atento e operante a essas falcatruas.

Francisco Noronha

Santo André

Farra imobiliária – 2

Existe problema eleitoral terrível em São Caetano, que é o fato de não atingir o número suficiente de eleitores para ter segundo turno. Auricchio nunca se elegeu com maioria absoluta, ou seja, mais de 50% dos eleitores. Se houvesse segundo turno em São Caetano, ele jamais teria sido eleito.

Aline Fernandes Galera

do Instagram

Governo Auricchio

'É uma gestão que maquia a cidade, diz Pedro Umbelino’ (Política, ontem). O tal pastor descobriu a América? Qual a novidade que o Auricchio e a base puxa-saco vivem maquinando os problemas? Qual a novidade que essa gestão é marcada por censura? Já tivemos o episódio em que colocaram tapumes nas pinturas na parte de baixo do terminal que dá acesso ao Bairro Fundação. Também tivemos a censura ao show do Leo Lins, que foi proibido de se apresentar no Paulo Machado – e os ingressos já estavam vendidos! Não é novidade que o Auricchio e a base dele não gostam de questionamentos, mas onde estava esse pastor que só descobriu isso agora? Está batendo de frente com o Auricchio só agora por que? Poderia fazer esses questionamentos a partir já do segundo mandato. Esse cara é só mais um querendo viver às custas dos altos impostos pagos pela população de São Caetano.

Ana Paula

do Instagram

Jair Bolsonaro

Inelegível até 2030 e indiciado por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro no caso das joias sauditas. Sem contar o caso do golpe de Estado, no qual vão querer enquadrá-lo em vários artigos. Para piorar, há o escândalo da Abin. Único caso que poderá se livrar no âmbito criminal é o caso da caderneta de vacina.

Neilor Alexandre

do Facebook

Voa Brasil

‘Voa Brasil decola após 16 meses, desidratado e sem garantias’ (Economia, dia 25). Uma farsa ou humilhação para os aposentados esse programa de passagens aéreas a R$ 200 lançado por Lula. Como informa a imprensa, só poderá fazer parte deste suposto benefício aposentados que não tenham viajado nos últimos 12 meses. Mesmo assim vai precisar passar por pente-fino do governo para ver se seu cadastro cumpre os requisitos. Mesmo que consiga a passagem de ida, não terá a garantia da passagem de volta a R$ 200, que vai depender da disponibilidade da oferta da empresa aérea. Ou seja, a humilhação que promove Lula, contra os aposentados, reside neste quesito. Já que, não existindo a possibilidade de compra antecipada de ida e volta, o aposentado que conseguir a passagem de ida, provavelmente terá que pagar (se tiver recursos...) o preço normal ou cheio para volta, ou ficar dias ou semanas perambulando sem eira nem beira longe de casa, até que seja contemplado com passagem de R$ 200. Programa sem nexo algum que só poderia ser arquitetado pelo demagogo Lula.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

GM

‘Chevrolet Gonden Run leva atletas à fábrica da GM em São Caetano’ (Esportes, ontem). A GM tinha sistema rígido de controle de acesso às dependências da fábrica. Tão rígido que quem trabalhou na empresa nos anos 1980 era obrigado a passar por processo rígido de identificação; tudo era anotado pelos seguranças. Hoje em dia a dependência da empresa virou um parque de diversões.

José Roberto Innamorato

do Facebook