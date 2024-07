Obituário - 27 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Osvaldo Amaro Alves, 92. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Agricultor. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida de Figueiredo Santos, 91. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Honofra Rodrigues da Cruz, 89. Natural de Águas da Prata (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Memorial Planalto.

Francisco Bernardino Ferreira, 78. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Campo das Oliveiras.

Aparecida Verdili Vulcano, 77. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Professora. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Espírito Santo do Pinhal.

João Norato de Arruda, 77. Natural de Jundiaí do Sul (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Batista, 76. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Metalúrgico. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Jesus Santorsa Freitas, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 22. Memorial Planalto.

Neuza Maria Nascimento Santana Batista, 67. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva de Fátima Carriço da Silva, 64. Natural de Rio Casca (Minas Gerais). Residia no Jardim Alpino, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André, Parque dos Girassóis.

Gilson Lúcio de Almeida, 61. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Eduardo Alves Ferreira, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rafael da Silva, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Ajudante. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria José Ramos Pfeifer, 97. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Sebastiana Maria Mendes Nassif, 94. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Lydya Castro Peres, 90. Natural de Guararema (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Cícero Manoel da Silva, 86. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Centro de São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Vitória Furtado Soares, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Maria. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mário Lúcio dos Anjos, 67. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Marilena da Silva Mormito, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Edim Ferreira Mendes, 80. Natural de Boquira (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Felipe Nery de Santana, 62. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Flávia Gaudêncio de Lacerda, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22, em Diadema. Vale da Paz.

MAUÁ

Augusto Dalaneze, 83. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Lídia Coelho de Sousa Reis, 73. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Antônio José Feitosa Mendes, 52. Natural de Picos (Piauí). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Ladrilheiro. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Tabuleiro dos Pios, em Picos (PI).