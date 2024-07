Confira a Agenda Cultural deste fim de semana no Grande ABC

O Diário separou as principais atrações culturais da região para os próximos dias. Veja aquela que acontece perto da sua casa ou a que você estava esperando acontecer.

SANTO ANDRÉ

Considerado o segundo mais importante festival de inverno do país, o evento leva música, teatro, cinema, artes e gastronomia às ruas da histórica vila inglesa construída na segunda metade do século XIX para abrigar os operários da estrada de ferro. As atrações, todas gratuitas e muitas simultâneas, começam às 10h30 e seguem até as 19h, no sábado (27) e no domingo (28). Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4152544/festival-de-inverno-apresenta-mais-musica-e-arte-neste-fim-de-semana

O Atrium Shopping preparou um mês de julho repleto de atividades para entreter e encantar a criançada. Até dia 30 de julho, das 14h às 16h, acontece as tão aguardadas Oficinas de Férias, na Praça de Alimentação, proporcionando aos pequenos a oportunidade de explorar novas habilidades enquanto se divertem. O empreendimento está localizado na Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon, Santo André. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4150859/atrium-shopping-tem-programacao-de-ferias-com-oficinas-para-criancada

O final de semana também pode ser uma boa oportunidade para visitar uma novidade gastronômica no Grande ABC. A franquia We Coffee, que conquistou a internet nos últimos anos com um inusitado ‘cachorro-quente doce’ e ambiente futurista, abriu sua segunda loja no Grande ABC na quarta-feira (25), no andreense Shopping ABC (Av. Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda). Das nove unidades presentes em São Paulo, esta será a primeira loja a deixar o autoatendimento característico de lado, para investir no contato do cliente com a cozinha. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4152366/no-shopping-abc-we-coffee-inaugura-primeira-ilha-de-producao-da-rede

Neste sábado (27), os fãs de rock têm a oportunidade única de reviver os clássicos atemporais de Bon Jovi com um tributo especial da banda Living In Sin. Gratuita e aberta ao público, a apresentação acontece na Praça de Alimentação (Piso 2) do Atrium Shopping, em Santo André, a partir das 19h. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4152641/noite-de-tributo-a-bon-jovi-sera-promovida-no-atrium-shopping-de-sto-andre

SÃO BERNARDO

Quem ama gatos de todas as cores, jeitos e pelagens tem no próximo final de semana a oportunidade de ver de perto e aprender sobre diversas raças de felinos. O Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop promove neste sábado (27), das 10h às 17h, a 2ª Mostra de Gatos Exóticos, evento que permite aos visitantes observar diferentes tamanhos e desde os mais peludos até os ‘pelados’. Desta vez a unidade Baeta Neves, em São Bernardo, reúne criadores e especialistas com seus exemplares das raças mais majestosas e diferentes e proporciona ao público uma grande oportunidade de conhecer mais sobre os animaizinhos, em um encontro de apaixonados por gatos. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4151510/dr-hato-realiza-2-mostra-de-gatos-exoticos-neste-sabado

SÃO CAETANO

Entre as comemorações dos 147 anos de São Caetano neste 28 de julho, estão confirmadas as apresentações gratuitas de três artistas nacionais no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566 - Bairro Cerâmica): Fábio Jr. (27), Péricles (26) e Seu Jorge (28). Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4149251/fabio-jr-pericles-e-seu-jorge-sao-caetano-celebrara-aniversario-em-shows

Durante o mês de agosto, o Sesc São Caetano oferece um convite especial para todas as crianças de 0 a 6 anos e suas famílias explorarem um ambiente repleto de diversão e aprendizado no Espaço de Brincar, trazendo experiências lúdicas e criativas que não apenas entretêm, mas também promovem o desenvolvimento infantil e fortalecem os laços familiares. As atividades são totalmente gratuitas e abertas à todos. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados e feriados, das 9h às 17h30. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4152521/atividades-ludicas-e-criativas-no-espaco-de-brincar-estimulam-criancas

O ParkShopping São Caetano promete esquentar as férias da criançada com o evento “Férias de Inverno”. Até o último domingo do mês (28), a Praça de Eventos do centro comercial se transforma em uma arena com estações de brincadeiras e uma oficina artística voltada à temática. A ideia é estimular a criatividade e a energia de crianças com até 12 anos. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4151229/ferias-de-inverno-e-evento-da-vez-no-parkshopping-sao-caetano

DIADEMA

Diadema vai se transformar no epicentro cultural das periferias nos próximos dias 27 e 28 de julho, a partir das 11h. A chamada Perifacon 2024, conhecida também como a convenção nerd das favelas, será realizada pela primeira vez no Grande ABC, levando seus dois dias de eventos gratuitos à Fábrica de Cultura diademense, com uma programação que terá painéis da Warner, Globo, Cartoon Network e Garena, além de bate-papos, lançamentos, oficinas, e o Beco dos Artistas, que reúne mais de 140 artistas de 12 estados. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4148656/perifacon-leva-cultura-pop-e-diversidade-para-diadema

MAUÁ

A agenda do Teatro Municipal de Mauá é composta por atrações para todas as idades nesta semana. Uma delas é o espetáculo “Ensaio Para um Adeus Inesperado”, que será apresentado em três sessões, nos dias 24 (às 20h) e 25 de julho (às 19h e às 21h). A peça teatral é a primeira dirigida por Ana Beatriz Nogueira, grande e premiada atriz. A produção é viabilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Programa de Ação Cultural – ProAC. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4152627/teatro-municipal-de-maua-tem-pecas-para-todas-as-idades-nesta-semana

RIBEIRÃO PIRES

Já é possível conferir a programação de um dos festivais mais aguardados da região. O 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires promete três finais de semana com o melhor da gastronomia de inverno – com um cardápio de doces e salgados –, além de programação cultural com atrações nacionais, locais e infantis. A festa acontecerá entre 2 e 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro). Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4151654/ribeirao-pires-anuncia-15-edicao-do-festival-do-chocolate-para-agosto

Com música de qualidade e visual especial, Ribeirão Pires promove a 2ª Edição do Choro Jazz Festival no último domingo deste mês (28), a partir das 15h, no Mirante São José, localizado na Rua Zulmira Dela Rica, Centro. A entrada é gratuita. O evento vai contar com as apresentações do guitarrista Flavio Barba e do flautista Elias Maria, que receberão diversos convidados para o show. Natural de Santo André, Barba tem três trabalhos lançados e obteve aclamação da crítica musical internacional. Confira mais em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4150816/ribeirao-promove-choro-jazz-festival-com-espetaculos-no-mirante-s-jose

ACOMPANHE MAIS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA

Caminhada Fotográfica: Olhar para as Belezas do Riacho Grande no Inverno (São Bernardo)

Os participantes poderão registrar a caminhada com suas câmeras fotográficas, aparelhos celulares ou, apenas, apreciar o passeio sem fotografar. Eles serão acompanhados pela jornalista, designer e professora Suzana Martins. Não há necessidade de inscrição ou custo requerido.

Data: no sábado (27), às 10h30.

Local: Biblioteca Machado de Assis - Avenida Araguaia, 284 - Riacho Grande.

Clubinho Amigos da Leitura (São Bernardo)

A iniciativa que aproxima o público infantil do teatro, cinema e música, se volta mais uma vez à importância das histórias, livros e bibliotecas. Neste mês, a ideia é conhecer a história de Esconossauro, um dinossauro que gosta de ir à escola para brincar de esconder.

Data: no sábado (27), às 10h e 14h.

Local: Biblioteca Monteiro Lobato - Rua Dr. Fláquer, 26, Centro.

Festa Julina Vila São João (Rio Grande da Serra)

Barracas típicas, bingo e músicos regionais (Pedro & Vitor, Roger & Rogério e o grupo Eterna Amizade) estão reservados para quem ainda deseja aproveitar o clima junino/julino.

Data: no sábado (27), a partir das 13h.

Local: Rua Ceará, Vila São João.

Oficina Mini Chef Divertida Mente (São Bernardo)

Pequenos chefs poderão colocar a mão na massa ao produzir a decoração de cupcakes, sob a temática do filme de animação Divertida Mente. O evento acontece na Chocolateria Lugano. Para participar, o valor é de R$ 45, que inclui todos os materiais necessários para a atividade. Para participar é necessário reservar a vaga do minichef com antecedência no link de WhatsApp https://api.whatsapp.com/send?phone=5511973900610&text=Vi%20no%20Vipzinho%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es!%20.

Data: no sábado (27), às 10h30 e às 14h30.

Local: Rua João Pessoa, 133 - Centro.

Palestra sobre Xadrez (São Bernardo)

A palestra abordará o contexto histórico do jogo de xadrez como instrumento de ensino e como essa modalidade se destacou em importantes países mundo afora. O xadrez também será discutido como conhecimento estratégico. Neste encontro, serão abordadas as regras do jogo e as jogadas especiais. A previsão de duração é de 80 minutos, com lições da especialista são-bernardense Solange Maria Dornelas.

Data: no sábado (27), às 13h.

Local: Biblioteca Machado de Assis - Avenida Araguaia, 284, Riacho Grande.

Show Alexandre Pires e SPC (São Bernardo)

A volta aos palcos de Alexandre Pires ao lado do Só Pra Contrariar faz parte da turnê “SPC Acústico 2 - O Último Encontro”. O grupo se apresenta neste sábado (27) e, apesar da grande procura, ainda conta com ingressos à venda em spcacustico.com.br e pontos autorizados. Os valores variam de R$ 70 a R$ 360, além de taxas da bilheteria.

Data: no sábado (27), 21h.

Local: Estância Alto da Serra - Estrada Névio Carlone, 3 - Riacho Grande.