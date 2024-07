Noite de tributo a Bon Jovi será promovida no Atrium Shopping de Sto. André

Neste sábado (27), os fãs de rock têm a oportunidade única de reviver os clássicos atemporais de Bon Jovi com um tributo especial da banda Living In Sin. Gratuita e aberta ao público, a apresentação acontece na Praça de Alimentação (Piso 2) do Atrium Shopping, em Santo André, a partir das 19h.

Com mais de 15 anos de estrada, a banda promete fazer um show autêntico e emocionante, com muita interação com a plateia, cuidado especial na qualidade musical, e iluminação vibrante para criar uma atmosfera especial e proporcionar um verdadeiro espetáculo ao público do Grande ABC.

No repertório do show, estão os grandes clássicos de Bon Jovi e também as baladas românticas que marcaram a trajetória do artista e que são atemporais e fazem sucesso até hoje. Ao vivo, os sucessos como "Livinn 'On A Prayer", “You Give Love a Bad Name”, "It's My Life“, “Bed of Roses” e “Always” serão algumas das músicas apresentadas.