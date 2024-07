Ribeirão promove Choro Jazz Festival com espetáculos no Mirante S. José

Com música de qualidade e visual especial, Ribeirão Pires promove a 2ª Edição do Choro Jazz Festival no último domingo deste mês (28), a partir das 15h, no Mirante São José, localizado na Rua Zulmira Dela Rica, Centro. A entrada é gratuita.

O evento vai contar com as apresentações do guitarrista Flavio Barba e do flautista Elias Maria, que receberão diversos convidados para o show. Natural de Santo André, Barba tem três trabalhos lançados e obteve aclamação da crítica musical internacional.

Elias Maria, por sua vez, tem contato com Ribeirão Pires desde criança, quando tocou em bandas da região, como a Banda Sinfônica Municipal.

O show ainda contará com a apresentação da Roda de Choro da Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires). Os artistas vão agitar o público com músicas conhecidas do estilo e também com composições próprias.

O festival receberá também o Franck Oberson Quarteto, trupe musical liderada pelo músico francês que dá nome ao grupo. Ele toca contrabaixo e mescla jazz com música brasileira.

A escolha do local para as apresentações será o grande diferencial deste ano. No dia 28, os shows serão no Mirante São José, um dos locais que oferece uma visão privilegiada de Ribeirão Pires. Além disso, a 2ª Edição do Choro e Jazz Festival vai receber diversas opções gastronômicas.

EM 2023

Sucesso de público, a primeira edição do Choro Jazz Festival recebeu milhares de pessoas em setembro de 2023, no Paço Municipal de Ribeirão Pires. O evento reuniu a nata do cenário jazz-festival brasileiro, com destaque para o Trio Corrente, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz em 2014.

Com palco 360º, o festival ainda recebeu a Big Band Sala Mista, da Fundação das Artes de São Caetano, e a banda de choro Enrique Menezes e Um Sou Eu.