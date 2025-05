Exame confirma embriaguez de motorista de Audi que matou idoso

O motorista que matou um idoso de 74 anos em Santo André na manhã desta quarta-feira (30) estava embriagado, confirmou exame realizado pelo IML (Instituto Médico Legal). Elói Henrique Guides, 39, dirigia um carro esportivo da marca Audi, quando colidiu com Luís Antônio Previatell, que estava sentado, por volta das 6h, na porta de casa, no Parque Novo Oratório, esperando a van escolar que leva a neta para a escola.

Elói está detido no CDP (Centro de Detenção Provisória) do município e passará nesta quinta-feira (1°) por audiência de custódia para saber se a prisão em flagrante será convertida em preventiva. Ele foi indiciado pelo delegado do 3º Distrito Policial por homicídio culposo ao volante, previsto no artigo 302, do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

O idoso chegou a ser socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Cabo Rogério Soares, da Polícia Militar, disse que o motorista precisou ser contido pelos agentes do Corpo de Bombeiros, acionados para socorrer a vítima. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram Elói tentando resistir a prisão e entrando em luta corporal com os agentes.

De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), durante perícia no veículo, foi encontrada uma garrafa de uísque parcialmente consumida. O Audi na cor vermelha, que ficou com a parte da frente destruída após a colisão, está registrado em nome de terceiro, com licenciamento atrasado e possui débitos, segundo informações do registro policial.

A advogada do motorista, Patrícia Martins, disse que Elói, que é mecânico, estava de posse do carro para fazer uma manutenção na roda, pois estava trincada, e que possivelmente dormiu ou teve um mal súbito ao volante.

“Em relação à garrafa de uísque, eu ainda não conversei com ele. Ele não está se recordando de nada, e sofre de alguns problemas psiquiátricos, como transtorno bipolar, até mesmo é aposentado por causa disso. Ele não sabia que a pessoa tinha falecido e quase foi linchado pelos parentes do senhor”, disse a advogada.

A defesa alega ainda que o automóvel pertence à loja onde o mecânico presta serviço.